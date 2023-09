La Mare Coratge, adaptació valenciana del clàssic de Bertol Brecht, al Teatre Micalet

El Teatre Micalet acull del 21 al 24 de setembre 'La Mare Coratge', l'adaptació valenciana del clàssic de Bertol Bercht amb la qual el dramaturg va tractar de contrarestar l'ascensió del feixisme i del nazisme. La proposta de Paula Úbeda, responsable de la direcció i adaptació de la peça, arriba per fer paral·lelisme amb situacions actuals: “Malauradament, hui s'hi poden identificar moltes situacions que ocorren al món, com bé pot ser, una guerra, interessos polítics, estafes... I de manera indirecta aquesta obra serveix de guia perquè l'espectador traga les seues pròpies conclusions sobre el sentit d'aquest tipus de lluites.”

'La Mare Coratge' compta amb un elenc femení de huit actrius amb Carmen Aguado, Geni Cerveró, Sara Nerea García, Teresa Llàcer/Anaïs Duperrein, Alicia Llorca, Rosa Navarro, Enri Sánchez i Páula Úbeda. Totes elles han posat de manifest un treball on el gènere no és transcendent sinó el seu caràcter, mitjançant una base de teatre físic i coral on gran part del seu elenc ha estat format sota les mateixes directrius pedagògiques.

La peça conta la història de la Mare Coratge, una astuta venedora ambulant que, per a sobreviure, continua amb el seu carro l'exèrcit suec traient partit de la guerra. Obté beneficis, però el preu que ha de pagar són els seus tres fills. Brecht va convertir «la guerra en protagonista de l'obra, és el motor que mou tots els personatges: tots viuen a costa dels seus efectes i tots seran engolits per la guerra.» És un profund al·legat antibèl·lic on Anna Fierling, àlies Mare Coratge —mítica figura del cost de la guerra— acaba sola amb el seu destrossat carro.