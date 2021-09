El Palau de la Música de València obri el període d'adquisició de nous abonaments

El Palau de la Música de València ha obert el període d'adquisició de nous abonaments per a la modalitat anual de 26 concerts, que es desenvoluparan a l’Auditori de les Arts i al Teatre Principal, tant de manera completa com per a cada un dels dos espais. Per una altra part, també s’inicia el període dels cicles Piano, Orquestra de València i recuperació del patrimoni musical valencià, que centren l’oferta d’abonaments entre 8 i 10 concerts disponibles des de 73 euros. La compra pot realitzar-se via on line i en taquilles, de dimarts a diumenge, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.30 hores.

La presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, ha afirmat que amb els abonaments reduïts es vol “facilitar l’accés a la música clàssica en directe per a aquelles persones que disposen de poc temps, de manera que obrim el ventall a més públic que no podia vindre a una temporada completa”.

En este sentit, el director del Palau, Vicent Ros, ha afegit que “els abonaments xicotets representen les claus de la temporada que iniciarem, es a dir, el protagonisme de l’Orquestra de València, els grans concerts de piano i la visibilitat i recuperació del patrimoni musical valencià”.

Els abonaments corresponen al de l’Orquestra de València, que disposa dels seus propis fidels abonats des de fa més de 10 anys; abonament Piano, que s'ofereix tant amb l'Orquestra com en recital de solistes internacionals com Giltburg, Perianes i Sokolov –, així com la presència d'Alexander Liebreich.

Liebreich, que debuta com a director titular de l'Orquestra el 28 d'octubre, ha manifestat en repetides ocasions el seu compromís amb la ciutat i el seu públic, lligant-se a l'eix central de la Temporada que és el patrimoni musical valencià, i atraient a fantàstics solistes internacionals que també actuaran en estos abonaments més curts: Leonskaja, Zukerman i Forsyth, Babayan, Truls Mørk, Marta Menezes, Viviane Hagner…etc. També en els abonaments xicotets serà present el jove violoncel·lista Pablo Ferrández, artista resident d'aquesta temporada com ho fóra Boris Giltburg en l'anterior.

Tal com expliquen en l'auditori valencià, “tres potents recitals de Giltburg, Javier Perianes i Grigory Sokolov reforcen l'abonament de Piano”. A més, a “l'atractiu d'un calendari còmode i un preu assequible, s'unixen programes expressius i de gran bellesa en els tres abonaments: el segon Concert de piano i la Primera Simfonia de Brahms; El Quixot de Strauss; el núm. 3 per a piano de Rakhmàninov; el concert per a violoncel de Dvořák; fragments del Parsifal wagnerià…”.

Al costat d'estes grans obres es podran escoltar obres “pràcticament inèdites en directe i algunes mai gravades del nostre patrimoni musical: la Sonata del Sud d'Óscar Esplá; O Gamelan de José Evangelista; Per la flor del lliri blau de Joaquín Rodrigo i moltes altres. A este patrimoni s'unix la ullada de Liebreich cap a les seues pròpies arrels com són Janáĉek, Dvorak, Korngold”.