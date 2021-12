Mónica Oltra no descarta restricciones futuras: "En 48 horas puede cambiar todo"

La vicepresidenta y portavoz, Mónica Oltra, ha recalcado este viernes que "no se puede bajar la guardia" frente a la COVID y al respecto no ha descartado que sea necesario adoptar nuevas restricciones en un futuro: "En 48 horas puede cambiar todo".

Oltra, en la rueda de prensa para informar de lo acordado en la reunión del pleno del Consell, ha señalado: "Si algo ha enseñado esta pandemia es a no descartar nada y a contemplar todo" y a "no hacer planes a largo plazo".

En ese sentido, ha señalado que "no hay ninguna discrepancia" con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que hace un día no se mostró partidario de generalizar restricciones en Navidad. "Yo entiendo que decimos lo mismo y que estamos en la misma línea de pedir no bajar guardia, responsabilidad y a favor de un análisis continuo para actuar con rapidez, otra cosa es que cada uno tiene una manera de expresarse", ha apuntado.

Al respecto, ha señalado que hoy no son necesarias nuevas restricciones, pero "no sabemos cómo estaremos dentro de 20 días". En ese sentido ha recordado que "el 8 de marzo de 2020 estábamos disfrutando de una 'mascletà' y 20 días después encerrados en casa".

En ese sentido, respecto al último informe de Salud Pública que advierte de que "con toda probabilidad, nos encontramos en el inicio de una nueva onda epidémica" de contagios, ha destacado que ahora tenemos "la ventaja" de que más del 91% de la población diana está vacunada frente a otros países que no llegan ni al 60% porque somos "un pueblo responsable".

Asimismo, ha destacado que la vacunación entre "los despistados" está subiendo y se está "tomando conciencia" de la importancia de inocularse frente al virus para reducir la mortalidad. No obstante, ha incidido en que aunque las vacunas "dificultan el contagio no lo imposibilitan, no son infalibles" y por ello ha insistido en varias ocasiones a seguir cuidado las medidas de protección como evitar aglomeraciones, mantener la distancia de seguridad, la higiene en las manos y las mascarillas.

El cariño "no inmuniza"

"Las vacunas no exime de la responsabilidad, de la precaución y de prudencia porque el cariño no inmuniza y cuando estamos con gente que queremos podemos pensar que no les podemos hacer mal, pero puede haber contagios si no hay protección y no podemos bajar la guardia", ha recalcado.

Por otra parte, sobre las demandas interpuestas a Sanidad por su actuación en la protección a sanitarios en pandemia, ha comentado que "no tienen ni cabeza ni pies" y ha criticado "el uso y abuso de querellas en lo que es un contencioso político". "El sistema penal está pensado para las infracciones penales y no para otras cosas", ha señalado Oltra, que ha mostrado el apoyo "unánime y vehemente del Consell" a la consellera Ana Barceló.