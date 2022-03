El feminismo de ayer, el violeta de hoy

Este es el mes del feminismo y mi homenaje va dirigido al que me ha visto crecer, el feminismo de barrio. El feminismo que no se aprende en las biblias feministas de la literatura. El mío huele a puerta de colegio, a mercado, a precariedad, a fin de mes, a empezar de cero, a reconstruir(se), a mar, a titaina y a mucho amor. ¿El tuyo, a qué huele?

Quiero rendir homenaje a la red de sororidad que tejieron mis mujeres favoritas, mis lobas, para criarnos en manada bajo contextos de violencia, adicciones, enfermedad, precariedad y soledad. Para combatir todo ello se hicieron sororas sin saberlo. He crecido viéndolas aferrarse y aferrándonos a la vida como lobas que son.

Solo puedo sentir orgullo de ellas y darles las gracias por todo el amor y cuidados recibidos, por haberme iluminado el camino de la esencia del feminismo, esa que no sale en los libros. Ellas resistieron y aguantaron con una sonrisa. Las jóvenes tenemos el deber de crear un mundo en que no se romantice el sufrimiento de la mujer, en que no volvamos a aguantar con una sonrisa por el único motivo de haber nacido mujeres.

Mi madre dice que yo le he inspirado con la teoría, pero la realidad es que fue ella la que puso la semilla de la lucha, de la independencia, del amor propio y de la libertad ensenándome a romper con mi rol en la sociedad patriarcal y machista. Te quiero mamá, os quiero lobas.

Y es que las jóvenes no estaríamos donde estamos sin redes sororas que se han construido a lo largo de la historia en cada pueblo y en cada barrio. Gracias a todas las que estuvieron antes para que hoy las calles se tiñan de morado cada 8 de marzo. Desde el Consell de la Joventut de València nos sumamos como cada marzo a la lucha feminista. Nuestro lema “Por más mujeres jóvenes empoderadas”, será posible escuchando a nuestras vecinas, abuelas, madres y hermanas. Que las jóvenes de hoy, como servidora, traspasen el legado a las niñas de hoy que serán las jóvenes de mañana y entre todas construyamos una sociedad feminista.