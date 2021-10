Barceló recorda que en 2014 el PP ja va anunciar el rescat dels hospitals privatitzats que ara critica

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha comparegut aquest dimecres a petició pròpia en la comissió de Sanitat de les Corts per a explicar la imminent recuperació pública del departament de salut de l'hospital de Torrevieja a partir del pròxim 15 d'octubre, una vegada finalitzat el contracte de 15 anys adjudicat pel PP.

"Senyories, estem preparats perquè la transició es produïsca amb total normalitat per a la ciutadania. Ho farem amb total seguretat jurídica i atenent les necessitats assistencials de la població protegida", ha afirmat.

Barceló ha comentat que no és la primera vegada que s'aborda en la cambra el debat sobre dos models d'entendre la sanitat pública: "El de la dreta, privatitzant serveis essencials, i el d'aquest Govern, que va adquirir el compromís de recuperar per al públic la sanitat privatitzada".

La consellera ha posat en evidència les contradiccions del PP, precursor del model de privatitzacions, quan en 2014 ja va anunciar per boca del llavors president, Alberto Fabra, i del seu conseller de Sanitat, Manuel Llombart, que no prorrogaria cap concessió sanitària, un model de concessions que ara el propi PP reivindica.

"El model va començar en 1999 sota la tutela del PP. Primer limitat a la gestió privada només de l'hospital de referència del departament", en referència al d'Alzira. No obstant això, "aquesta fórmula inicial va llançar pèrdues de més de 5 milions d'euros entre 1999 i 2002 per a la concessionària. Davant aquesta situació, el Govern del PP va actuar com a jutge i part".

Barceló ha recordat que llavors el PP "va rescatar l'hospital, va indemnitzar a la concessionària i va modificar el contracte a l'alça per a retornar-lo a la mateixa empresa amb unes condicions enormement més avantatjoses (un 68% més d'increment de càpita i gestió també d'assistència primària) i garantir d'aquesta manera als adjudicataris un benefici econòmic". No obstant això, "aquesta nova fórmula, la gestió privada integral de l'atenció primària i especialitzada també ha resultat un fracàs".

El mateix Alberto Fabra, ha insistit la consellera socialista, va renunciar a ella en anunciar el 6 de març de 2014 en la tribuna d'oradors de les Corts que no realitzaria “cap mena de pròrroga” de les concessions de la gestió sanitària i en comprometre's a no posar en marxa “noves concessions” en sanitat.

Declaracions que va ratificar mesos després, el 6 de novembre de 2014, el conseller de sanitat. Literalment va assenyalar: “El president va dir que no s'anava a allargar, jo vaig dir que no s'anava a allargar; fins al moment ningú de la Conselleria de Sanitat, ni el president de la Generalitat, Alberto Fabra ha dit el contrari. Jo dic que en aquests moments no s'allargarà la concessió de la Ribera”.

Barceló s'ha preguntat "com seria llavors la situació del departament perquè el Partit Popular que va posar en marxa el model decidira no seguir avant amb la concessió".

Amb el rescat d'Alzira en 2003 per a tornar a adjudicar-lo amb unes condicions més avantatjoses per a concessionària Ribera Salut "es va posar en evidència que l'única forma que el model funcionara era una fórmula que socialitzara pèrdues i privatitzara beneficis, que es el que ha estat succeint durant tots aquests anys".

Barceló ha advertit que després d'Alzira i Torrevieja, han de vindre Dénia en 2024, Manises en 2024 i Elx-Crevillent en 2025.