Bonig critica una subida de sueldo del Consell y el PSPV le reprocha que ella la cobra desde enero

El conflicto con los Presupuestos de la Generalitat Valenciana no se reduce en exclusiva a las políticas del Ejecutivo autonómico. Cada año las cuentas públicas incluyen una previsión de las retribuciones de los funcionarios públicos, cifra que marca el Gobierno central con los Presupuestos Generales del Estado y que, una vez aprobados, se actualiza tras la negociación sindical. Con cada subida, la portavoz del PP en las Corts Valencianes, Isabel Bonig, critica severamente el aumento de las retribuciones públicas y carga contra la estructura del Ejecutivo autonómico, que considera sobredimensionada.

Este lunes la portavoz popular reprochaba que "en el presupuesto del año que viene Puig y sus 330 altos cargos se suben el sueldo un 2%, 271.000 euros, y además hay una reserva de 0,9% si al final se aprueba el Presupuesto General del Estado", unos datos que desde el Ejecutivo y los partidos que sustentan al Gobierno autonómico han desmentido rápidamente. Según indica Hacienda, ninguna persona en la administración valenciana ha recibido el aumento del 2% en su salario base, como sí ha sucedido en otras comunidades o instituciones dependientes del Gobierno central. En el proyecto de presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2021 se prevé la subida del 2% porque, expresan, están obligados a incluir el aumento para los empleados públicos, pero insisten en que no se ha aprobado aún y se indica en el articulado que se mantiene el nivel salarial de 2020, que ya incorporaba esta previsión y ahora arrastra. Sobre el aumento del 0,9%, que es el que prevén los PGE para 2021, la Generalitat Valenciana no se ha pronunciado porque la ley no está aprobada aún. La Generalitat tendrá que incluir en diciembre la subida de los funcionarios prevista para 2020 con carácter retroactivo, porque no se ha llegado a aprobar el decreto que la regula.

El secretario de Organización del PSPV-PSOE y portavoz de Hacienda en las Corts, Jose Muñoz, ha reprochado el “cinismo” de Bonig, que ha criticado “una actualización retributiva que ella misma cobra desde el pasado mes de enero”. Muñoz ha recordado que “aunque dijo que iba a renunciar al 2%, lo cierto es que tanto ella como todos los miembros de su partido reciben cada mes ese incremento”. Así, ha lamentado que el PP “no sólo miente sino que además manipula con una medida que afecta a todos los funcionarios públicos, pero también a diputados tanto de los parlamentos autonómicos, como del Congreso como a los miembros de todas las instituciones”.

Muñoz hace referencia al acuerdo del aumento salarial de los funcionarios públicos, que afecta a los diputados autonómicos, fue ordenado por el Gobierno central el 22 de enero y ratificado por las Corts Valencianes el 25 de febrero, aunque se publicó en plena crisis sanitaria, algo que causó un fuerte revuelo. Los diputados acordaron donar una parte de su salario percibida durante los meses de confinamiento.