El Govern valencià adquireix 332 habitatges fent ús del decret per a frenar l’especulació immobiliària

El Govern Valencià ha intervingut 332 habitatges per destinar-los a ús públic mitjançant el decret de tanteig i retracte. El mecanisme permet a la comunitat autònoma exercir de comprador preferent en grans operacions entre agents immobiliaris i adquirir els immobles al preu a què es posen a la venda. Des de juny del 2020, la Conselleria d’Habitatge ha invertit 14 milions d’euros en aquesta fórmula de compra directa.

El preu mitjà de compra d’habitatge per a ús públic ha sigut de 41.000 euros, encara que s’han donat operacions per un valor irrisori, com l’adquisició d’immobles a un euro en la localitat valenciana d’Algorfa o per mil euros en promocions d’Algemesí. L’estalvi mitjà, estima la conselleria, és d’un 36% respecte del preu de mercat, amb 7.700 euros per immoble i el màxim es va donar amb un habitatge a Alacant, adquirit per 212.573,58 euros de diferència.

El decret està pensat per intervindre en grans operacions en els llocs que acrediten aquesta necessitat d’habitatge públic, amb un camp d’actuació limitat i establint excepcions a transmissions entre particulars i entre familiars o parelles. En el cas d’aprovar la compra, el Govern públic abonaria el preu fixat pel venedor en la seua primera oferta, atés que intervé quan l’operació està a punt de produir-se. El termini per a exercir el dret és de 60 dies des de la recepció de la comunicació de venda, una obligació per als casos d’habitatge protegit i per als supòsits previstos en el decret. Els notaris informaran de les operacions si no ho ha fet el venedor prèviament. 22 municipis han subscrit el conveni que els permet fer ús del dret en immobles de la seua població.

“Aquesta norma no sols ens ha permés augmentar el nombre d’habitatges públics disponibles. També ens ha servit per a actuar contra tres pràctiques que van en contra de garantir el dret a l’habitatge: hem frenat grans operacions especulatives d’habitatges entre bancs i fons voltor, hem blindat el parc públic perquè les cases que comprem no es puguen vendre mai i hem empoderat els municipis perquè formen part també d’aquest gran impuls”, expressa el vicepresident segon i titular d’Habitatge, Rubén Martínez Dalmau.

L’executiu autonòmic té sota el radar un immoble situat al carrer de Joan Llorenç de València, en ple centre de la capital valenciana, que la propietària, GIM Inversiones, pretén vendre a una empresa de capital ucraïnés que té com a raó social les explotacions turístiques (Eufi Hotels SL) pel preu de 573.000 euros. També vigila un bloc d’edificis del carrer del Túria de València, el desallotjament del qual ha suscitat protestes veïnals en les últimes setmanes, a l’espera que el propietari active l’oferta. “Hem obert per consolidar la via valenciana del dret a l’habitatge digne, perquè les polítiques públiques d’habitatge no tornen a caure en mans de gent que treballa pels seus propis interessos i sempre estiguen al servei del bé comú”, subratlla Dalmau.