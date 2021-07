Oltra: "La vacuna no nos convierte en superhéroes" ni "exime de seguir con las precauciones"

La vicepresidenta de la Generalitat y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha valorado este viernes el incremento de dosis que recibirá la Comunitat a partir de agosto porque permitirá llegar "más rápido" a la inmunización de los jóvenes, pero ha remarcado que "las vacunas no nos convierten en superhéroes" y ha advertido contra la "falsa idea" de que evitan los contagios, por lo que ha recordado que "la prudencia sigue siendo fundamental" aunque se haya recibido el suero.

Así se ha pronunciado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, preguntada por si se priorizará la vacunación de los más jóvenes gracias al incremento de cerca de 200.000 vacunas que recibirá la Comunitat a partir de agosto para compensar tanto la vacunación de personas desplazadas como el "déficit" que se produjo al inicio del proceso de vacunación, cuando se destinaron más dosis a comunidades autónomas con población más envejecida.

Oltra ha señalado que "efectivamente" la petición de aumentar las vacunas se ha atendido y "finalmente van a llegar 200.000, y que este aumento está "pensado para acelerar la vacunación, de manera que lleguemos más rápidamente a otros tramos de edad más jóvenes".

De cualquier forma, ha insistido en que "la vacunación no evita el contagio" y ha pedido que no se instale la falsa idea de que, como uno está vacunado no se puede contagiar", porque lo que hace el suero es proporcionar "más herramientas para luchar contra la enfermedad".

En ese sentido, Oltra ha subrayado que vacunarse "no exime de seguir con las precauciones" sanitarias porque "no nos convierte en superhéroes", solo "atempera los efectos de la enfermedad".

Sobre la situación actual, ha señalado que "con más contagios, más riesgo de ingresar en un hospital, acabar en la UCI y hasta de poder morir", incluso que hay "más oportunidades del virus para producir ciertas mutaciones". "Aceleramos la vacunación, pero la prudencia de la gente sigue siendo fundamental", ha defendido la vicepresidenta.

En cuanto al incremento de contagios en municipios costeros donde no est*sa en vigor el toque de queda, Oltra ha señalado que "cuando el virus se extiende, se extiende" y ha recordado que el Consell celebrará una nueva reunión interdepartamental la próxima semana, en la que revisarán las medidas y se dictarán las restricciones "que hagan falta para proteger la salud y la vida de las personas".

A preguntas sobre la posible falta de medios y de personal en Atención Primaria y consultorios de zonas vacacionales, Oltra ha recordado los refuerzos anunciados por la consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló, con 500 nuevos rastreadores, 50 de ellos del Ejército, y la contratación de unos 14.000 profesionales sanitarios entre contratos covid renovados y para refuerzos de verano, con 7.300 nuevos contratos del plan de vacaciones y casi 2.000 destinados a los ambulatorios.

Asimismo, interpelada sobre el incremento de contagios entre personal sanitario a pesar de la vacunación y sobre si se debe a una falta de material de protección, ha negado esta carencia y ha insistido en que "la vacuna no es garantía de no contagiarse" y "cuando el virus se expande se expande".

De ese modo, ha indicado que "hay obviamente EPIs y seguridad, pero a más contagios más riesgos, y más en personal que está trabajando con los enfermos". "Aquí infalible solo es el papa", ha apostillado.