À Punt reclama augmentar el seu pressupost per incorporar l’IVA com a despesa després de la reclamació d’Hisenda

La reclamació de l’Agència Tributària de l’IVA i la pujada del preu de la llum són els principals motius esgrimits per la presidència del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació per a augmentar el seu pressupost amb vista al pròxim any. La presidenta en funcions, Mar Iglesias, ha comparegut dijous en les Corts Valencianes per explicar l’últim any de gestió i ha apuntat a una pujada moderada del pressupost per a la cadena autonòmica que permeta assumir l’increment dels costos.

Encara que no ha enunciat una xifra concreta –el pressupost actual és de 56 milions d’euros–, Iglesias ha apuntat que l’ordre d’Hisenda per la qual la televisió no pot deduir-se l’IVA tindrà un impacte en els capítols pressupostaris –tret del de personal–. És a dir, que hauran de comptar l’IVA de les produccions com a despesa. Sobre el deute que Hisenda reclama pels exercicis anteriors, de 24 milions d’euros, la Corporació recorda que és una decisió recorreguda i per tant no s’inclou en el pressupost fins que es pronuncien els tribunals. La presidenta en funcions ha indicat que no s’incrementaran altres partides, perquè són “plenament conscients de les dificultats” i ha anomenat que els pressupostos que aproven les Corts Valencianes permeten a À Punt “mirar cap al futur de manera responsable”.

Els grups del Pacte del Botànic (PSPV, Compromís i Unides Podem) han coincidit que el pressupost ha d’augmentar per consolidar À Punt com a servei públic, complint la llei que estableix que ha d’oscil·lar entre el 0,3% i el 0,6% del total dels comptes de la Generalitat.

L’impacte de la decisió sobre l’IVA també s’ha notat en el retard del contracte-programa, un document que marca les línies del servei públic que hauria d’haver-se aprovat al gener. Iglesias ha justificat que la paralització del contracte-programa es deu al canvi de criteri d’Hisenda en la devolució de l’IVA, cosa que “va trencar tota la faena prèvia”. “Necessitem saber de les fonts de què disposem per a establir els objectius”, ha defensat.

Amb tot, Iglesias ha posat l’accent que À Punt “treballa bé i amb tranquil·litat” gràcies al mandat marc i a les directrius de l’anterior contracte-programa que no s’incompleixen “en cap moment”, a més de recordar que algunes televisions autonòmiques manquen d’aquests instruments. Compromís i UP han coincidit que la llei d’À Punt ha de resoldre la interinitat del consell rector i deixar clara la caducitat del contracte-programa. L’oposició ha carregat contra les “excuses” i la “desídia” de la corporació i de la Generalitat, perquè la comissió mixta no s’ha reunit el 2021.

Segon canal

La presidenta ha avançat que l’esborrany del nou contracte-programa inclou un nou canal cultural per a la ràdio, com estableix la llei de creació de la radiotelevisió valenciana. Iglesias, que està en funcions des de gener i a costa que el Consell de l’Audiovisual propose la nova presidència, ha garantit que el segon canal que està previst en l’últim esborrany del nou contracte-programa estaria destinat a la ràdio “amb música i continguts culturals”. També ha mostrat la intenció d’augmentar els recursos per al doblatge i la subtitulació.

En canvi, el director general d’À Punt Mèdia, Alfred Costa, que ha comparegut posteriorment sense esmentar el segon canal, va afirmar fa uns mesos que el panorama mediàtic actual “desaconsella totalment” crear-lo en ràdio o televisió, per la qual cosa va demanar centrar-se a enfortir l’oferta entre la cadena i la plataforma multimèdia.