À Punt recurre a Hacienda la reclamación de 24 millones de euros por el IVA de cuatro años

La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) recurrirá la decisión de la Agencia Tributaria que obliga a la televisión pública a devolver 24,8 millones de euros en concepto de IVA en los últimos cuatro años. Según informa la CVMC en un comunicado, las liquidaciones de la Agencia Tributaria concluyen que los medios de comunicación públicos valencianos no tienen derecho a deducirse la totalidad del IVA desde el año 2016 hasta el 2020, tal y como se venía realizando hasta la fecha en las sucesivas inspecciones.

El ente que gestiona À Punt señala que la Agencia Tributaria "no ha mantenido siempre los mismos criterios con respecto a la deducibilidad del IVA soportado en todos los medios de comunicación públicos autonómicos y RTVE". Según el comunicado, "mientras a algunas televisiones, como la valenciana, se le aplicaba el criterio de deducción del cien por cien, en otras comunidades autónomas se optó por un criterio de prorrata, al considerar que las televisiones públicas son entes duales que desarrollan una actividad de servicio público (no deducible) y una actividad comercial por la venta de publicidad, patrocinios etc. (deducible)".

En 2019 Hacienda decidió homogeneizar el criterio y comienza a reclamar el IVA. "Al considerar que las televisiones son entes duales les aplica la regla de prorrata más dura, la llamada prorrata financiera, que consiste en calcular el porcentaje de IVA deducible de manera proporcional a los ingresos de explotación y a las subvenciones recibidas", añaden desde la Corporación.

El "conflicto" entre la Agencia Tributaria y los gobiernos autonómicos por el IVA deducible de sus televisiones públicas se remonta al 2014, previo a la puesta en marcha de la corporación. En esa fecha, la AEAT empezó a considerar que las cadenas sólo podían deducirse el IVA por su actividad comercial y no por los ingresos que reciben vía presupuestos de los respectivos gobiernos autonómicos. Hasta ese momento los medios públicos se deducían el impuesto por completo. Sin embargo, en 2015 entró en vigor una nueva ley del IVA y cambió el criterio. Se establece que las televisiones públicas pueden deducirse el IVA de la práctica totalidad de sus gastos, pero por el contrario aplican el criterio mediante el cual hay que repercutir el IVA a las subvenciones recibidas. En 2017 a raíz de una directiva europea, Hacienda vuelve al criterio de 2014 y defiende la limitación de la deducción del IVA.

En este punto, la CVMC recalca que todas las radiotelevisiones públicas, incluida RTVE, se enfrentan a la misma situación. La FORTA, que agrupa a todas las televisiones autonómicas, defiende que se trata de un traspaso de caja entre administraciones que va a provocar tensiones de tesorería en los entes públicos, y que los cambios de criterio les han generado problemas financieros con Hacienda no imputables a la gestión de sus responsables.