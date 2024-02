Sanidad agrupa los 24 departamentos de salud valencianos en ocho áreas para dar respuesta a las zonas de difícil cobertura

El Pleno del Consell ha aprobado un decreto ley de medidas extraordinarias dirigidas a garantizar la asistencia sanitaria integral y en condiciones de equidad en el Sistema Valenciano de Salud.

Esta norma va destinada a garantizar el derecho a la protección integral de la salud, ante las dificultades, cada vez mayores, que se encuentran para cubrir puestos de determinadas especialidades sanitarias en algunos departamentos de salud, especialmente en zonas geográficamente alejadas de grandes núcleos urbanos.

De este modo, el decreto ley pretende dar solución a uno de los principales retos a los que se enfrenta la atención sanitaria valenciana, como es la escasez de profesionales en los departamentos de salud de Vinaròs, Requena, Elda, Orihuela y Torrevieja, así como en las zonas básicas de salud de Ademuz, Chelva y Titaguas.

Para ello, en materia de empleo público, las plazas vacantes de estas zonas geográficas se declaran como plazas de difícil cobertura y se establecen medidas para promover su provisión.

Agrupaciones aanitarias interdepartamentales (ASI)

Esta norma regula además una nueva estructura asistencial. Se crean ocho agrupaciones sanitarias interdepartamentales (ASI) como entidades organizativas que permitirán el uso compartido de recursos entre los departamentos de salud que las integren.

Se trata de una estructura asistencial que integra hospitales y centros de atención primaria de diferentes departamentos de salud para asegurar el acceso de la población a la cartera de servicios en condiciones de equidad y de forma eficiente.

Con ello, cada profesional podrá prestar servicios conjuntos en dos o más centros de la ASI aun cuando mantengan su vinculación a uno solo de ellos. La prestación en tales centros podrá serlo en jornada ordinaria, complementaria o continua.

Esta medida, que respeta los departamentos de salud actuales, contribuirá a una mayor disponibilidad de profesionales en ámbitos de difícil cobertura, aprovechando las ventajas derivadas del uso compartido de recursos. Igualmente, la ciudadanía de la Comunitat Valenciana verá garantizada la asistencia sanitaria por el personal sanitario requerido en cada caso.

Las ASI tendrán un comité directivo propio formado por el personal directivo de los departamentos de salud integrados en ella y una dirección-gerencia que recaerá en quien ostente la gerencia del departamento de referencia. No se tendrá derecho a retribución alguna por ser personal directivo de las ASI.

En concreto, las 8 ASI serán las siguientes:

Castellón: integra los departamentos de salud de Castellón, Vinaròs y La Plana. Su hospital de referencia será el Hospital General Universitario de Castelló.

València Norte: integra los departamentos de salud de València-Clínico-La Malva-rosa, Sagunto y Gandia. Su hospital de referencia será el Hospital Clínico Universitario de València.

València Oeste: integra los departamentos de salud de València-Hospital General, Requena y Manises. Su hospital de referencia será el Hospital General Universitario de València.

València Este: integra los departamentos de salud de València-Doctor Peset, La Ribera y Xàtiva-Ontinyent. Su hospital de referencia será el Hospital Universitario Doctor Peset de València.

València Sur: integra los departamentos de salud de València-La Fe y València-Arnau de Vilanova-Llíria. Su hospital de referencia será el Hospital Universitario y Politécnico La Fe de València.

Alicante Norte: integra los departamentos de salud de Alicante-Sant Joan d’Alacant, Marina Baixa y Dénia. Su hospital de referencia será el Hospital Universitario Sant Joan d’Alacant.

Alicante Centro: integra los departamentos de salud de Alicante-Hospital General, Elda y Alcoy. Su hospital de referencia será el Hospital General Universitario de Alicante Doctor Balmis.

Alicante Sur: integra los departamentos de salud de Elche-Hospital General, Elche-Crevillent, Torrevieja y Orihuela. Su hospital de referencia será el Hospital General Universitario de Elche.

Otras medidas

El nuevo decreto ley faculta a la Conselleria de Sanidad para aplicar, de modo extraordinario y temporal, el concurso como sistema excepcional de selección para estos puestos. Esta medida facilitará la incorporación urgente, estable y permanente de personal a los puestos de difícil cobertura.Para ello, se establecen unas garantías de estabilidad y permanencia en el puesto de difícil cobertura adjudicado para que el personal seleccionado por concurso se incorpore y permanezca varios años en el desempeño efectivo del puesto, con la obligación de permanecer al menos tres años en tales puestos.

Asimismo, se prevén diversas medidas incentivadoras para los y las profesionales sanitarios que presten servicio en los puestos declarados de difícil cobertura.

Así, para hacer atractiva la participación en los procesos convocados atendiendo a este decreto ley, se establecen incentivos, como una mejor puntuación en los baremos por los servicios prestados en estos puestos. En este sentido, a los efectos de futuros concursos, se incrementa la puntuación por mes de servicios prestados en zonas de difícil cobertura al triple, respecto de una zona no catalogada como tal.

Otras medidas incentivadoras son el fomento de la progresión del grado profesional a las personas que ocupen plazas de difícil cobertura. De este modo, por cada tres meses ocupando un puesto de difícil cobertura se reducirá un mes el tiempo necesario para progresar de grado.

Además, los servicios prestados en plazas de difícil cobertura serán justificación suficiente para autorizar la prolongación en el servicio activo del personal que alcance la edad legal de jubilación y muestre su voluntad de continuar en activo.

Otras medidas son de carácter retributivo y contemplan la posibilidad de reconocer un componente del complemento específico, de forma excepcional y sujeto a evaluación periódica.

Rechazo de los sindicatos

CCOO, UGT y CSIF ven “inaceptable” y “totalmente reprobable” que el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, haya llevado al pleno del Consell para su aprobación el decreto ley para facilitar la cobertura de plazas, que agrupa en ocho macroáreas a los 24 departamentos de salud, sin haberlo presentado antes en Mesa Sectorial y al respecto exigen, entre otras mejoras, que la movilidad de los profesionales sea siempre voluntaria.

Al respecto, la secretaria general de FSS CCOO PV, Rosa Atiénzar, ha rechazado “la opacidad en la gestión” de Gómez por haber llevado al Pleno del Consell una norma que “modifica y empeora sustancialmente las condiciones de trabajo del personal y, que no va a servir para mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía”.

Atiénzar, que ha señalado que no tienen ninguna información más que la aparecida en los medios de comunicación, ha advertido: “Las formas de gestión autoritarias quedan alejadas de los principios básicos de una democracia”.

Del mismo modo, la secretaria de salud UGT, Eva Plana, ha criticado que “un decreto que cambia las condiciones de trabajo de los profesionales de la sanidad” no se haya llevado a mesa sectorial para que “la parte social pudiera dar su opinión” y ha reprobado que no se les haya ni facilitado el documento antes de su aprobación por el pleno del Consell.

“Es inaceptable que una norma de tanto calado, que implica movilidad geográfica entre el personal sanitario, cambios en los procesos selectivos y en la progresión de grado de carrera profesional, deje al margen a la parte social”. Del mismo modo, ha considerado “fundamental” que la movilidad sea “voluntaria y retribuida” ya que “puede afectar de manera negativa a la conciliación familiar y laboral del personal”.

De igual modo, el portavoz de CSIF de Sanidad, Fernando García, ha incidido en que el personal sanitario “tiene que decidir voluntariamente si quiere trasladarse o no a cubrir otras necesidades” y ha reclamado “mejoras importantes” en las condiciones de trabajo y las retribuciones, además de otras cuestiones como es la selección y la provisión de puestos de trabajo.

Preocupación en la 'Xarxa d'Alcaldies' de Manises

La 'Xarxa d'Alcaldies' del departamento de salud de Manises ha expresado su “preocupación” en relación al decreto ley aprobado por el pleno del Consell que regula una nueva estructura asistencial y contempla, entre otros aspectos, el cambio del actual hospital de referencia.

El alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, ha señalado que “la incertidumbre es máxima precisamente en un momento en el que el departamento de salud de Manises está inmerso en pleno proceso de recuperación para la gestión pública, que culminará el próximo mes de mayo”. La Xarxa no entra a valorar en este momento el decreto ley aprobado por el pleno del Consell puesto que no conoce el contenido del mismo, en cuya “elaboración no han participado ni los sindicatos ni los partidos que forman parte de la oposición”, señalan.

Por su parte, la alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, ha señalado que “un cambio de estas características en nuestro mapa sanitario no puede hacerse de forma unilateral y sin el consenso de quienes finalmente van a hacer uso del servicio, y que son los pacientes. No se ha escuchado a nadie antes de tomar esta decisión, y eso no es un buen comienzo”.