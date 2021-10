Acaba l’exhumació de la fossa més gran del territori valencià: 176 víctimes de la repressió franquista afusellades el 1940

L’equip d’Arqueoantro, el grup especialitzat format per arqueòlegs i antropòlegs, ha acabat el procés d’exhumació de la fossa 114 del cementeri de Paterna. Es tracta, de moment, de la fossa més gran de la repressió franquista exhumada en el territori valencià (la fossa 126 del mateix recinte cementerial en conté una quantitat similar, entre 180 i 190 víctimes).

El director de l’associació Arqueoantro, Miguel Mezquida, valora molt positivament el resultat del treball. “Calculàvem un màxim de 180 cossos i n’hem localitzat 176”, explica en declaracions a elDiario.es.

“Han eixit, tal com esperàvem, les cinc sacas de maig i juny del 1940 i, en aquest cas, els cossos no estaven saponificats, com pensàvem en un primer moment”, afig Mezquida.

La fossa ja s’ha tapat i les faenes han acabat fins i tot abans de la data prevista. L’equip d’Arqueoantro ha dut a terme les faenes en paral·lel en diferents projectes tant a Paterna (una fossa del quadre dos i la fossa 21) com en el Mas de Collet i el Mas de la Tosca de Baix (Castelló), la fossa comuna de Griegos (Terol), les de Cúllar i Nigüelas (Granada), la prospecció del cementeri de Gandia, a més dels estudis de laboratori.

Els cossos exhumats presenten evidències de mort violenta. Es tracta de republicans afusellats en aplicació de la sentència dictada després d’un consell de guerra i traslladats des de la presó per a la seua execució en els limítrofs del cementeri en diferents tandes: el 9 de maig, el 20 de maig, el 25 de maig, el 14 de juny i el 28 de juny del 1940. Els executats eren llançats posteriorment a la fossa, en forma de pou de dos metres per dos metres amb sis metres de profunditat.

Després del final de les faenes a peu de fossa, queden pendents els estudis antropològics forenses i els acaraments genètics de cadascuna de les víctimes. L’associació de víctimes, presidida per Carmen Contreras, ha localitzat quasi mig centenar de descendents dels afusellats.