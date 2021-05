Acció Cultural celebra mig segle amb l’edició de quatre discos ‘delicatessen’ de la història de la música en valencià

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) celebra mig segle en gran amb l’edició de quatre discos que repassen la música en valencià des dels orígens, comptant-hi amb tota una nova fornada d’artistes emergents a més de músics veterans com Miquel Gil.

L’entitat, nascuda el 1971, ha presentat dimarts Mural Sonor, l’ambiciós projecte que es finançarà mitjançant el micromecenatge en la plataforma Verkami. La iniciativa compta amb més 50 veus i manté la paritat en la composició del mig centenar de cançons que compondran l’edició delicatessen i que repassarà la música tradicional, la música festiva, la cançó i el pop-rock.

La periodista Amàlia Garrigós, encarregada de la presentació del projecte, ha destacat el “camí llarg i intens” d’Acció Cultural del País Valencià en la “lluita per la nostra llengua i la nostra cultura”. El Mural Sonor és una “obra ingent i única que suposa un gran esforç col·lectiu amb quasi un centenar de persones implicades”. Garrigós ha comparat el projecte amb la mítica antologia d’Ovidi Montllor, hui dia convertida pràcticament en un objecte de col·leccionista.

La presidenta d’ACPV, Anna Oliver, ha dit que els “aniversaris mai han de ser de nostàlgia” i ha demanat que l’eslògan de cuidar la cultura es convertisca en una realitat. De la seua banda, Rubén Pitarch, responsable d’activitats de l’entitat, ha destacat que el projecte és “molt transversal” i arriba a tots els estils i les generacions de músics valencians.

El músic Miquel Gil ha remarcat que el Mural Sonor és un projecte col·lectiu que representa totes les comarques valencianes i ha recordat el paper d’ACPV en els “moments fotuts, bons i intermedis”. Lucía Bisquert, de Sedajazz, també ha destacat el repte col·lectiu de crear aquest projecte: “El vam assumir amb molta il·lusió i moltes ganes”.

Mural Sonor es divideix en quatre discos, cadascun amb una lletra de la sigla d’ACPV. Així doncs, el primer CD Arrel repassa la música tradicional en un recorregut per les comarques i els poetes valencians encapçalat per Miquel Gil i per Noelia Llorens. El segon disc, Carrer, se centra en la música festiva en el marc de la festa i la reivindicació en homenatge a bandes com Obrint Pas o Sva-ters. La “superbanda” que donarà vida a aquest apartat està composta per músics de Candela Roots, Smoking Souls o El Diluvi, entre altres.

Pell, tercera pota del projecte liderada per Borja Penalba i Mireia Vives, repassa la cançó, en un recorregut des de Raimon fins a Clara Andrés. Vives ha avançat que el disc homenatjarà 17 intèrprets històrics de la cançó, alguns dels quals no van arribar a estar en primera fila.

Veta, quart i últim disc del Mural Sonor, està dedicat al pop-rock en valencià i conduït per la banda Tardor i per May Ibáñez, de Badlands. L’artista ha dit que és “tot un honor” col·laborar en el disc cantant en valencià. Álex Martínez, de Tardor, ha recordat que el pop-rock en valencià comença a obrir-se pas en l’escena musical, “malgrat les dificultats”.

El micromecenatge de l’ambiciós projecte pretén sumar 80.000 euros, destinats a l’edició dels quatre discos i a remunerar els músics. Així doncs, els quatre discos Arrel, Carrer, Pell i Veta (ACPV) van camí de convertir-se en una iniciativa històrica per a l’escena musical en valencià.