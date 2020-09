Autoescoles digitals contra la DGT: les acadèmies en línia demanen agilitat administrativa i modificar un sistema “obsolet”

Les autoescoles digitals es planten davant la Direcció General de Trànsit i començaran a implementar-se pel territori espanyol sense obrir locals físics. A Espanya la batalla per l’educació viària digital la lidera l’autoescola Onroad, filial del grup francés Ornikar, que ja s’ha fet amb el 30% de la quota de mercat al seu país d’origen i funciona en territori espanyol des del 2018. Aquesta setmana la mercantil va anunciar la intenció de començar l’ensenyament en línia en tot el país i ampliar la seua xarxa de classes teòriques i pràctiques, atés que considera que la norma que obliga a la presencialitat, present en el reglament d’autoescoles, està derogada i que la situació sanitària derivada de la COVID-19 fa necessari avançar en la digitalització.

L’empresa es recolza en un informe de l’exsotssecretari d’Estat d’Economia amb Luis de Guindos, Miguel Temboury, que conclou que l’obligatorietat de tindre un local físic per a les autoescoles està derogada per una normativa posterior, un reial decret aprovat el 2010 que considera innecessaris alguns requisits de negoci per l’ús estés de noves tecnologies. Concretament, el decret esmentat exposa en el preàmbul que la intenció és “impulsar la millora de la regulació del sector serveis, suprimint barreres i reduint les traves que restringeixen injustificadament l’accés a aquestes activitats i el seu exercici, a més d’impulsar la modernització de les administracions públiques per respondre a les necessitats tant de les empreses com dels consumidors”. A més, recorden que el desembre passat la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència va tombar la pretensió de Trànsit d’obligar els alumnes d’autoescoles a assistir a 8 hores de classes presencials teòriques, perquè considerava que afavoreix les autoescoles tradicionals davant dels models de formació en línia i, per tant, resulta discriminatori.

La setmana passada el responsable d’Onroad, Miguel González-Gallarza, va acudir a la capital valenciana, on tenen un centenar d’alumnes i busca professors que impartisquen les classes pràctiques. Les acadèmies que conformen la Plataforma d’Autoescoles Digitals creuen que l’Administració de trànsit està obsoleta i retarda considerablement les dates dels exàmens, una qüestió que s’ha agreujat amb la COVID-19, que obliga a abaixar la ràtio d’alumnes que poden examinar-se en una mateixa aula i limita els exàmens pràctics a una persona per examinador i vehicle. El tap, estimen, està pròxim a 300.000 alumnes a l’espera d’examinar-se en tot l’Estat espanyol, que no sols implica un retard en els alumnes, sinó una falta d’ingressos per a les pimes: “No podran aguantar-ho, viuen dels exàmens”, expressa.

L’autoescola reclama una digitalització de l’administració de la DGT que porte a un procés “clar i transparent”, un pla “meditat, consensuat amb els usuaris i amb les autoescoles”. “La consolidació de l’Administració electrònica, que ha imposat una obligació de relacionar-s’hi electrònicament, fa innecessària l’existència de locals per a la realització de qualsevol tràmit administratiu com a eix central del funcionament electrònic del sector públic”, insisteixen els responsables de l’empresa.

Model educatiu i de negoci

A causa de la pandèmia, l’autoescola ha triplicat les seues matrícules enguany, atés que el permís de conduir contínua sent requisit per a moltes ocupacions. L’estratègia de negoci és clara: com que redueixen la presencialitat i les despeses de gestió, redueixen els costos i ho traslladen al preu de la matrícula per als alumnes. Es promocionen com un 40% més barates que els seus competidors, les autoescoles físiques. “Un jove no pot pagar 1.500 euros pel carnet”, explica el seu responsable.

Els continguts en línia resulten més còmodes per als alumnes i, durant el confinament, han sigut l’única opció d’aprenentatge. L’autoescola utilitza un sistema similar al de les apps d’aprenentatge d’idiomes, en què l’usuari selecciona el seu nivell i va fent exercicis. “Ens desmarquem del model tradicional i del primer model digital de tests en massa”, expressa González-Gallarza. Els alumnes poden contactar amb els professors responsables del seguiment pedagògic per resoldre dubtes com si es tractara d’una tutoria. Una vegada superat l’examen teòric, els usuaris poden reservar les classes pràctiques d’una manera similar a la que es fa servir en els gimnasos, seleccionant data i hora i reservant en l’aplicació, en funció de la disponibilitat dels professors. De moment, els professors són autònoms i l’autoescola actua com a plataforma de demanda, una figura qüestionada per Treball en algunes empreses, encara que l’autoescola insisteix que, amb la legislació vigent, és el millor model davant de l’economia submergida del sector tradicional. Per això demanen una modificació de la legislació d’autònoms que incloga “més cotitzacions i més protecció social” dels treballadors, que en la crisi de la COVID-19 s’han mostrat especialment vulnerables.