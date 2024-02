Una autòpsia preliminar i una identitat qüestionada: la instrucció del crim de la Vila Joiosa, sota el focus internacional

Una autòpsia preliminar i una documentació suposadament falsa. Són els escassos elements amb què compta el jutge a càrrec de la investigació de l'assassinat d'un presumpte desertor rus al territori espanyol.

El titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de la Vila Joiosa (Alacant) manté la causa sota secret de sumari. Es tracta del jutjat que estava en funcions de guàrdia el 13 de febrer passat, quan el suposat desertor rus va ser tirotejat en un garatge de la urbanització de la Cala de la localitat i es va procedir a l'aixecament del cadàver. El cos presentava cinc impactes de bala al pit i al cap, segons fonts de la investigació.

El jutge compta, de moment, amb els resultats preliminars de l'autòpsia, segons han confirmat a elDiario.es fonts del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. No obstant, aquest dimarts encara no havia rebut atestat o cap informe de la Guàrdia Civil sobre la identitat definitiva de la víctima. No hi ha ni investigats ni detinguts pel crim, la investigació dels quals està a càrrec de la Policia Judicial d'Alacant.

Oficialment el jutge encara no compta amb una identificació definitiva de la víctima. L'única identificació que consta al jutjat és la documentació que portava la víctima, a nom d'un suposat ciutadà ucraïnès de 33 anys. Tot i això, fonts de la Guàrdia Civil consultades per aquest diari van assegurar que els investigadors treballen amb la hipòtesi que la documentació és falsa.

El jutjat de la Vila Joiosa s'ha convertit en el principal focus d'interès de la premsa internacional, segons les implicacions del crim comès a Espanya. Mentre que el jutge roman en espera de les conclusions de la Guàrdia Civil, diversos mitjans ucraïnesos han confirmat, citant fonts de la intel·ligència militar, que la víctima és Maxim Kuzminov, pilot del 319è Regiment d'Helicòpters de la força aèria russa que va desertar el 23 d'agost passat.

El cap del Servei d'Espionatge Exterior de Rússia, Serguei Narishkin, ha assegurat aquest dimarts que Kuzminov era un “traïdor”. “Aquest traïdor i criminal es va convertir en un cadàver moral en el moment que va planejar el seu crim brut i terrible”, ha dit Narishkin, segons informa l'agència oficial russa RIA Nóvosti. Narishkin va afegir: “A Rússia se sol dir: sobre els morts, o es parla bé o no es parla”.

D'altra banda, el portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov, sosté que Rússia no té “cap informació sobre aquest assumpte”, en referència al crim a La Vila Joiosa. L'ambaixada de Rússia a Espanya no ha contestat les preguntes d'aquest diari.

Possibles implicacions internacionals del crim

Tot i que la hipòtesi inicial amb què treballaven els investigadors de l'institut armat era la de la venjança del crim organitzat, les informacions dels mitjans ucraïnesos van propiciar un gir de guió aquest dilluns. Els autors del crim, que no han estat identificats, van fugir en un vehicle, localitzat posteriorment al Campello, una localitat situada a uns 19 quilòmetres de la Vila Joiosa. El cotxe estava calcinat, cosa que va induir a pensar els uniformats que eren un assassinat de l'àmbit del crim organitzat.

Si es confirma la identitat de la víctima, el cas podria tenir serioses implicacions internacionals. Es tracta d'un crim l'origen del qual és a la guerra a Ucraïna però executat en sòl espanyol.

La portaveu del Govern, Pilar Alegría, ha dit aquest dimarts en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, que el cas “està sota investigació”. Alegria ha afirmat que “cal deixar la Guàrdia Civil que treballe” i ha declinat respondre les preguntes sobre si l'Executiu espanyol estava al corrent de la presència del desertor en territori nacional.

Població ucraïnesa i russa a Alacant

La mort del presumpte desertor ha causat un gran impacte i temor al si de la comunitat de refugiats ucraïnesos a la província d'Alacant, segons fonts consultades.

La província d'Alacant és una de les zones amb més presència de població d'origen ucraïnès, especialment després de l'esclat de la guerra. Hi ha associacions actives a Alacant, Torrevella i Oriola, no així a la Vila Joiosa, escenari del crim.

La zona, vinculada al turisme de sol i platja, també compta amb nombrosa població russa, generalment empresaris que han optat per assentar-se o establir el seu lloc de vacances en la costa valenciana.