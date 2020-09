Baldoví recorda a Sánchez els compromisos d’investidura i reclama: “En una crisi social, els pressupostos han de ser socials”

Que complisca els acords d’investidura i el seu programa electoral. Són els únics requisits que el diputat de Compromís, Joan Baldoví, planteja al president del Govern, Pedro Sánchez, per donar suport als pressupostos generals de l’Estat. Baldoví i la resta dels diputats del grup parlamentari plural han mantingut dijous una reunió amb el president del Govern per videoconferència, seguint la línia de trobades amb tots els grups polítics amb vista al nou període de sessions.

En el marc de la pandèmia, els comptes generals de l’Estat esdevenen una qüestió més important si fora possible. Els pressupostos vigents continuen sent els del ministre Cristóbal Montoro, del PP, amb previsions per al 2018 difícils d’adaptar a la situació actual. D’altra banda, el sistema de finançament autonòmic està caducat des del 2014, i genera un forat important en les arques públiques de les comunitats infrafinançades, amb la valenciana i Múrcia al capdavant. Del finançament de la Sanitat Pública i els Serveis Socials, tots dos competències de les comunitats autònomes, dependrà bona part de la recuperació econòmica i l’anomenat escut social. Encara que la trobada ha sigut una primera presa de contacte per a aprovar els comptes i les negociacions amb els ministres començaran la setmana que ve, el diputat de Compromís ha volgut fer valdre el seu vot –en un Congrés tan ajustat, necessari per al Govern del PSOE i Unides Podem– recordant els compromisos adoptats a l’inici de la legislatura.

L’acord d’investidura, ressalta Baldoví, “té molt a veure amb els pressupostos”, atés que són la translació econòmica, les xifres, dels compromisos polítics. Els comptes públics hauran de reflectir els compromisos adoptats a l’inici de la legislatura i els redactats en la comissió de reconstrucció del parlament, on s’inclou la reforma del sistema de finançament autonòmic. Després d’anys de negociacions –dues investidures, un projecte de pressupostos que es va quedar en el tinter– el Govern de Sánchez coneix àmpliament les reivindicacions de la formació valencianista: la presentació d’un nou model de finançament, el compliment de la llei de dependència (que l’Estat finance el 50% i no el 13%, carregant sobre les comunitats autònomes la seua part) i un model d’inversions en infraestructures d’acord amb el pes poblacional de cada autonomia. En definitiva, mesures que permeten a l’Administració dotar els seus ciutadans de serveis dignes de l’estat del benestar.

En un context de crisi com l’actual, el projecte ha de manifestar el compromís de resoldre-la, considera el diputat: “En una crisi social, els pressupostos han de ser socials”. “Si el Govern compleix amb uns pressupostos més socials i amb els compromisos d’investidura, Compromís complirà, per damunt dels vetos”, sentencia.

Encara que no s’ha tractat específicament el rebuig al decret que prepara la ministra d’Hisenda, Maria Jesús Montero, Compromís insisteix en un canvi en la norma perquè els ajuntaments puguen utilitzar els seus romanents de tresoreria per a afrontar la crisi. L’alcalde de València, Joan Ribó, es va reunir amb 30 alcaldes més de diferents signes polítics per manifestar el rebuig al decret, a què Compromís no donarà suport en el Congrés.