Benigànim, un poble confinat: “És com una pel·lícula, un malson, i ara més que estem en una bambolla”

En la localitat de Benigànim es vivia una mena de calma tensa la setmana passada. Des que el dissabte 22 la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública va informar d’un brot de 24 casos positius de COVID-19 i l’endemà passat es va fer un rastreig massiu a 196 persones en el pavelló poliesportiu de la localitat, no es va tindre durant sis dies cap notícia sobre els resultats. Fins al cap de setmana, quan alguns que es van fer la prova PCR van tindre notificació del resultat ja el dissabte, i va ser el diumenge que l’Ajuntament comunicava el resultat de 51 casos nous. El brot triplicava els contagiats i arribava a 75 positius.

El diumenge mateix l’alcaldessa de Benigànim, Amparo Canals, parlava amb la consellera de Sanitat, Ana Barceló, amb qui va estar en contacte des de l’inici del brot. Llavors ja va advertir que es podien prendre mesures més dures en aquest poble de la comarca de la Vall d’Albaida, de quasi 6.000 habitants. Finalment s’hi van aplicar. La taxa de contagis havia passat de 34,24 casos de coronavirus per cada 100.000 habitants a 994,46 a data 27 d’agost i s’han disparat a 1.506,59 el dia 31.

La quarantena de Benigànim es resumeix en 14 dies de confinament en què s’impedirà l’entrada o l’eixida del municipi, llevat de casos mèdics o laborals, es tancaran bars i restaurants, parcs i jardins, no hi haurà classes presencials dels alumnes, ni es podran fer celebracions com ara casaments, batejos i comunions. El dilluns a mitjan matí els mitjans de comunicació van començar a informar de les mesures i quasi immediatament el servei municipal de Whatsapp enviava la mateixa informació als veïns subscrits: Benigànim tornava a la casella d’eixida després de l’estat d’alarma.

El nom de Benigànim començava a ser referència en les xarxes socials, i els mitjans de comunicació escampaven el cas a escala estatal. Fins i tot el president de la Generalitat, Ximo Puig, posava el cas de la localitat com a advertiment per a tots els valencians en una entrevista en la cadena Ser: “Si cal, s’han d’aplicar totes les mesures per a restringir i evitar al màxim els contagis que es poden produir. Per tant, és una mesura a favor de la seguretat sanitària de la ciutadania que cal prendre quan es veu que pot propagar-se” el virus “més enllà d’allò raonable de la pandèmia”.

Les reaccions dels veïns han sigut variades, des dels que afirmaven que “això ha sigut un descontrol, es veia vindre” i els que asseguraven “som la merda de riure”, als que temen que bars i restaurants no puguen alçar cap després de l’altre confinament. Entre les reaccions curioses, l’anunci de la comunitat de monges de clausura del convent de la Beata Agnés que han assegurat que tots els dies resen perquè acabe la pandèmia i demanen per tots els morts i les seues famílies.

L’alcaldessa Canals afirma que “la gent té una mica de por, hi ha molt de respecte”, i descriu aquests dies: “És com una pel·lícula, com un malson, i ara més que estem en una bambolla”. Sobre les responsabilitats de la transmissió es parla de dos focus. L’un de l’Ajuntament. “El treballador ho va comunicar ràpidament”, assegura l’alcaldessa. I l’altre de social, un sopar. “Però segurament no és només un, poden ser uns quants sopars i uns quants dinars”, reconeix. Al final es va perdre la traçabilitat dels contagis. Davant aquesta situació, sobre les responsabilitats, Canals assegura: “Ací no hi ha culpables i tots tenim la nostra responsabilitat. S’ha travessat la fatalitat, perquè a Benigànim no fem res ni millor ni pitjor que en pobles veïns”. Ara, de la mateixa manera que assegura que s’ha sentit arrecerada per totes les autoritats, demana la mateixa responsabilitat als seus veïns: “Hem d’aprofitar la quarantena per a tallar els contagis, els veïns farem el que ens correspon i les autoritats ens ajudaran”.

A partir de les 16.00 de dilluns començava el confinament de Benigànim. La localitat, discreta i poques vegades bulliciosa, buidava encara més els carrers, i el certificat de la quarantena el posava la Guàrdia Civil tallant els accessos i posant controls. Portes tancades, paciència, i dues setmanes per a pensar en el lema en què s’insisteix des de l’Ajuntament: “Anirà bé, si ho fem bé”.