Un candidat a les primàries de Vox a València denuncia “frau” i acusa el portaveu en les Corts d’organitzar el “complot”

L’activista de la ultradreta valenciana Juan García Sentandreu ha denunciat un pretés “frau” i un “atropellament democràtic” en el procés de primàries a València organitzat per Vox i del qual ha eixit guanyador el portaveu de la formació ultra en les Corts Valencianes, José María Llanos, pel fet de ser l’únic que ha aconseguit prou avals. Sentandreu, en guerra oberta contra la direcció del partit des de fa anys, ha enviat al comité electoral de Vox una denúncia contra Llanos en què sol·licita l’obertura d’un expedient per infracció molt greu i la retirada de la candidatura guanyadora. En l’escrit, a què ha tingut accés elDiario.es, Sentandreu denuncia Llanos com “el màxim responsable de tot aquest complot” i adverteix que “s’estan vulnerant les bases mateixes que distingeixen la nostra democràcia i ens diferencien de països de tradició dictatorial”.

García Sentandreu, advocat i antic falangista que va presidir el GAV (un grupuscle anticatalanista creat en la Transició), considera que el seu oponent ha comés “frau electoral i instrumentalització de l’estructura interna de Vox València”, fent a més un “ús indegut de les dades personals de la militància” i “a esquena del responsable de seguretat del Fitxer Vox”. Així doncs, Sentandreu sol·licita que s’òbriga un expedient disciplinari contra el portaveu parlamentari de Vox i set càrrecs orgànics que formen part d’una pretesa “xarxa clientelista de coordinadors”. El candidat perdedor, que aporta en la seua denúncia captures de WhatsApp i uns quants àudios, assegura que el seu contrincant “ha utilitzat tota l’estructura interna oficial del partit per a aconseguir els avals”.

La candidatura de Llanos, segons el relat de Sentandreu, va aprofitar el període habilitat per a aconseguir avals per a dur a terme una “campanya en què càrrecs de l’organització, identificant-se com a tals, telefonen personalment o remeten WhatsApp massius als afiliats per sol·licitar coactivament i sota engany l’aval per a la candidatura de l’actual president de la gestora provincial”. “La telefonada es fa a tota la militància i per diferents mitjans”, per la qual cosa Sentandreu sospita que “tenen accés il·limitat a les dades d’afiliació”.

Les telefonades a la militància per part de l’equip de Llanos “neguen l’existència d’altres candidatures, i per al supòsit que l’interlocutor rebata aquest argument, desprestigien i ataquen la resta dels candidats”. “La seu provincial i les seues delegacions s’han convertit en l’oficina de campanya electoral de José María Llanos, amb una faena incessant de tots els seus acòlits”, denuncia Sentandreu, que recorda que els estatuts i el Reglament Intern de Procediments Electorals de Vox “sancionen aquesta mena de pràctiques”.

L’activista ultra aporta en la seua denúncia al comité electoral de Vox un àudio en què Rosa Trenco, responsable d’afiliacions de la seu a València, i altres càrrecs de la formació, “ideen una fórmula per a sostraure les dades personals dels afiliats de València, amb l’objectiu clar de tindre una base de dades paral·lela a Vox ‘en la seua agenda’ i no ‘dependre de Madrid’, com se sent en aqueix àudio”. La pretesa jugada de l’equip de Llanos persegueix “lògicament, i com se sent en l’àudio, enganyar la seu nacional”.

Un altre dels àudios incorporats a la denúncia és una telefonada del coordinador de Russafa, Juan José Gil, “en què perfectament descobrim tot el ritual emprat per a captar avals i futurs vots”. “L’enregistrament esmentat és tan denigrant, tan impropi d’un càrrec orgànic de qualsevol partit polític, que en el cas de ser Vox, amb la convicció i la fermesa amb què treballem, resulta absolutament repugnant”, assenyala Sentandreu, que considera que ha sigut víctima d’una “trama quasidelictiva organitzada per l’entorn de Llanos”.

La denúncia demana al comité electoral “una resposta contundent, inajornable i exemplaritzant, ja que permetre pràctiques d’aquesta mena podria entelar la trajectòria impecable de Vox, un partit cridat a regenerar les velles estructures del nostre país”. La pretesa “xarxa clientelista de coordinadors provincials” col·locats per Llanos inclou, segons Sentandreu, Rosa Trenco, responsable d’afiliacions de la seu a València, Juan José Gil, coordinador del districte de Russafa, Iván Expósito, coordinador de Nàquera, Eduardo Sánchez, coordinador del districte d’Exposició i Benimaclet, Pedro Martínez Ábalos, coordinador del districte de València i Carlos García de Pedraza, coordinador del districte d’Abastos. Contra tots ells, l’oponent de Llanos en les primàries de la formació d’extrema dreta demana que se’ls òbriga un expedient disciplinari.

Tant Llanos com Sentandreu, consultats per aquest diari, han declinat oferir la seua versió dels fets.