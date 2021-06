Cap a la conciliació de vida i faena: el parlament valencià planteja jornades més curtes, avançar horaris i repartir la faena de casa

“Els horaris que tenim actualment són totalment contraris al benestar i a la salut de les persones, per les quals han de vetlar els poders públics”. Amb aquesta rotunditat arranca la proposta de dictamen dels grups parlamentaris que sustenten el Govern Valencià que tancarà un any i mig de treball en l’estudi dels usos del temps. Un dels objectius de la comissió és avaluar la relació entre les rutines, les jornades i els hàbits amb la qualitat de vida, una anàlisi que transcendeix allò econòmic, i el seu impacte sobre la salut i les desigualtats de gènere o renda; si el nostre estil de vida ens permet tindre una vida digna de ser viscuda.

La comissió, lleugerament alterada per la pandèmia, va comptar amb les aportacions d’investigadors com Carmen Castro, economista especialitzada en models de benestar i polítiques de gènere, que planteja “repensar les faenes, convertir en acció productiva reconeguda i remunerada les cures”; Adrián Todolí, professor de dret del treball i economista especialista en sistemes retributius, que va subratllar: “Cal parlar de corresponsabilitat, però no que treballen dues persones 40 hores al dia”; el sociòleg Jorge Moruno, que va reivindicar que “la democràcia està lligada amb l’ampliació de la capacitat de llibertat d’acció i elecció sobre l’ús del temps individual i col·lectiu” o l’ambientòleg Andreu Escrivà, que va assenyalar la relació entre repartiment del temps i canvi climàtic: “La falta de temps està en la base de comportaments insostenibles”.

Sentits els experts, la majoria progressista de la Cambra –PSPV, Compromís i Unides Podem– s’acorda a adoptar una sèrie de mesures enfocades a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral i la corresponsabilitat en la faena no remunerada (la de casa i el de cures) per a anar tancant la bretxa de gènere. L’ordre en aquest cas resulta rellevant més enllà d’allò simbòlic: implica, en certa manera, desplaçar la faena remunerada com a eix de la vida i situar en el centre la vida mateixa.

Els partits han pactat una revisió dels horaris de treball, escolars, del comerç i d’oci, que van des d’avançar la jornada laboral per seguir els bioritmes i les hores de sol, fins a tancar abans els comerços i els locals d’oci per facilitar el descans, millorar el transport públic –gran consumidor de temps entre esperes i distàncies–, avançar l’hora punta televisiva i reforçar les xarxes públiques de cures. La proposta advoca per “millorar l’atenció de la salut mental, amb una coordinació entre l’escola, els serveis socials, l’atenció primària i la salut mental”, com a eina de millora de la qualitat de vida.

Un dels eixos del dictamen és el de la corresponsabilitat en les cures i en la faena de casa. “El temps de les dones és un temps expropiat”, denuncia el dictamen. Segons l’Institut Nacional d’Estadística, les dones dediquen de mitjana el doble d’hores que els homes a la faena no remunerada –compra, neteja, cures–, un temps que els homes poden dedicar a la formació, els interessos o el descans. Per a la bancada esquerra, les mesures de corresponsabilitat han d’incloure estudis sobre els permisos per naixement, adopció, acolliment, malaltia, diversitat funcional o dependència, analitzar els “recursos de respir”; la xarxa pública d’atenció a majors, menors i dependents, “perquè les persones cuidadores puguen disposar de temps propi”. A més, plantegen “donar més suport institucional a les famílies perquè els fills i filles puguen conciliar la seua vida, respectant així el temps de les persones majors” i incloure els menors en la presa de decisions.

En matèria laboral, advoquen per la flexibilitat horària dels empleats, la jornada laboral de 32 hores setmanals i un pla que combine la faena presencial amb el teletreball, a més de reforçar la negociació col·lectiva i reforçar les plantilles d’inspecció dels serveis públics d’ocupació –el Labora– per a lluitar contra l’economia submergida. El parlament valencià també s’autoimposa diversos compromisos per a facilitar la faena de diputats i dels mitjans de comunicació: fixar les comissions al matí, avançar l’horari de dinars i “instar les administracions i els partits polítics que l’agenda pública institucional es planifique i prioritze l’horari al matí. S’han d’evitar convocatòries o notes de premsa més enllà de les 19 hores”, indica el text. Si s’aprova el dictamen el pròxim 15 de juny, les Corts Valencianes instaran el Govern a impulsar una llei d’usos del temps amb caràcter de pacte d’Estat.