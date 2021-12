Carcaixent es mobilitza contra un projecte de macroplanta fotovoltaica que podria afavorir inundacions

La polèmica sobre les grans instal·lacions d’energies renovables que sobrevolen el territori valencià planeja també sobre Carcaixent. La població de la Ribera Alta ha vist que l’empresa Falck Renewables Power SLU ha presentat un projecte d’una macroplanta fotovoltaica que abastaria 200 hectàrees en la zona del Realenc, i que ha rebut el rebuig de part de la població, així com de l’Ajuntament, que assenyalen que es corre el risc d’impermeabilitzar la zona, fet que augmentaria el risc d’inundacions fins i tot en el nucli urbà, a més d’altres riscos mediambientals i que afecten fins i tot el patrimoni etnològic.

El projecte, que oficialment rep el nom de PSF Campos Salados, suposa una inversió de 58,7 milions d’euros i compta amb una planta que tindria una potència de 90,46 megavats instal·lats per 80 megavats nominals (MWinst / MWnom). Però a més inclou una línia elèctrica de 6,5 quilòmetres fins a la subestació elèctrica que hi ha a Alzira.

Com ha passat en altres localitats, veïns i ajuntament s’han oposat a l’actual projecte presentat. Davant l’anunci de la infraestructura, el ple municipal el mes de juliol passat va mostrar el seu rebuig unànime en una sessió extraordinària per a guanyar temps davant aquesta macroplanta. Per fer-ho, es va acordar amb els vots a favor de tots els grups municipals, Compromís, PSPV, PP, UxC, Cs i una regidora no adscrita –excepte el vot d’un altre regidor no adscrit– la suspensió de manera genèrica de l’atorgament i admissió a tràmit de les llicències que es puguen sol·licitar per a la implantació d’instal·lacions d’energia fotovoltaica i eòlica amb la finalitat d’estudiar la reforma de l’ordenació urbanística d’aquests usos en el PGOU vigent.

Segons explicava l’alcalde, Paco Salom, la urgència d’aquell ple es va produir per buscar una solució immediata davant la possibilitat que alguna empresa privada presentara un projecte. “Ningú pot dubtar que estem a favor de les energies netes, però no a qualsevol preu, no ens podem permetre acollir instal·lacions mastodòntiques al nostre poble que suposarien un enorme impacte paisatgístic i per al medi ambient que podria afectar les generacions futures”. D’altra banda assenyala que la seua implantació s’ha de fer en els llocs en què aquestes instal·lacions siguen sostenibles i coherents amb la resta de les polítiques territorials i mediambientals.

Al·legacions

A l’octubre del 2021 va entrar al registre de l’Ajuntament la sol·licitud d’autorització prèvia i declaració d’impacte ambiental de la planta de Campos Salados i es va publicar el 29 d’octubre passat en el Butlletí Oficial de l’Estat. Davant aquesta presentació, l’Ajuntament ha elaborat informes tècnics sobre l’impacte ambiental i urbanístic que tindria en el terme de Carcaixent.

Atesa la urgència per a presentar al·legacions, el govern local va convocar un altre ple extraordinari, perquè entren dins dels 30 dies de termini, unes al·legacions que es van aprovar i ara es remetran al Govern central, que és qui té la competència per a l’autorització final.

L’informe tècnic de Medi Ambient conclou que l’impacte ambiental sobre la zona seria “sever”, tenint en compte diverses afeccions avaluades. Entre les més significatives que s’assenyalen està el fet de voler modificar la qualificació d’un terreny que va patir un incendi l’any 2016 i que, segons la Llei forestal valenciana, no pot canviar fins que passen 30 anys; però també la no avaluació de l’efecte del canvi del drenatge de la zona sobre la inundabilitat del nucli urbà, la repercussió de la instal·lació sobre la capacitat de recàrrega dels aqüífers, l’erosió del terreny, l’impacte sobre els jaciments arqueològics i la falta de presa en consideració de l’existència de més de 70 forns de calç geolocalitzats, que tenen una protecció que el projecte obvia.

De la seua banda, l’informe urbanístic també informa desfavorablement el projecte presentat, pel fet que planteja actuacions no previstes en el planejament en vigor, i considera necessari i com a pas previ a qualsevol actuació la tramitació d’un pla especial, a més d’un estudi de paisatge. Així mateix, assenyala qüestions de forma greus en la redacció del projecte, que suposaria la modificació del PGOU, perquè afecta camins públics i habitatges particulars.

Falta d’unanimitat

No obstant això, aquesta presentació d’al·legacions ha perdut pel camí la unanimitat que es va aconseguir el mes de juliol. Així doncs, únicament han obtingut el vot favorable de Compromís i el PSPV, que estan en una minoria de 10 regidors davant dels 11 de l’oposició, que s’han abstingut, és a dir, PP, UxC, Cs i la regidora i el regidor no adscrits.

Paco Salom, alcalde de Carcaixent, lamenta aquesta falta d’unitat i assenyala la “necessitat” que l’ajuntament “mostrara una oposició unànime a aquest projecte en els termes en què s’ha presentat”. Salom conclou: “Crec que no haver tingut un no rotund ens perjudica greument. Una abstenció o el vot en contra només és comprensible si s’aporten arguments tècnics que contraresten els informes que es tractaven en el plenari. Si resulta que es reconeix que els informes són molt bons, com es pot votar després abstenció? En què pensen els que s’hi oposen?”.