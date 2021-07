La cinquena onada posa en escac l’atenció primària valenciana: cites a 20 dies i 15 consultes més per metge cada jornada

“He telefonat al centre de salut de Castellar-l’Oliveral, perquè tinc una lesió en el genoll, i m’han donat cita per a d’ací a 20 dies, perquè, segons m’han comentat, per les vacances tan sols hi ha dos metges per a una població adscrita al centre d’uns 6.000 habitants; soc conscient de la magnitud de la pandèmia, però em semblen terminis fora de lloc”.

Així d’indignada es mostra M. A. A., veïna de la pedania de València, davant la demora exagerada per a poder ser reconeguda pel metge de capçalera amb l’objectiu derivar-la al traumatòleg per a tractar-se d’una lesió que l’ha obligada a dependre de les crosses i a dependre dels seus familiars per a poder anar a treballar.

El seu cas no és ni molt menys excepcional. La magnitud de la cinquena onada de moment no ha saturat l’atenció hospitalària, però sí que ha posat en escac els centres de salut, que es veuen desbordats per haver de fer el rastreig dels casos positius detectats, algunes vegades amb menys mitjans humans dels que tenien fins al mes d’abril, quan la Comunitat Valenciana estava en risc baix i es van prorrogar 6.053 contractes dels 9.000 de reforç.

Sense anar més lluny, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, va reconéixer dilluns en la sessió de control de les Corts que en atenció primària puja el percentatge de persones que són ateses i diagnosticades en els centres de salut amb simptomatologia lleu, ja que, “mentre que al final fi juny se situava al voltant del 20%, ara és del 56%”.

Per aquest motiu, Montón va anunciar que, a més dels 7.300 nous contractes del pla de vacances i de reforç d’estiu, dels quals aproximadament 2.000 es destinen als centres d’atenció primària, està prevista la incorporació immediata de 450 rastrejadors per reforçar el seguiment dels contagis de coronavirus des dels ambulatoris, que sumen als 1.650 rastrejadors que hi ha en l’actualitat.

El portaveu del Fòrum de Metges d’Atenció Primària de la Comunitat Valenciana, José Manuel Peris, confirma a elDiario.es que la situació actual és preocupant i urgeix la Conselleria de Sanitat a incorporar més personal de reforç i els 450 rastrejadors anunciats.

Segons explica, “pel perfil dels contagis que hi ha actualment, la majoria gent jove que encara no s’ha vacunat, costen molt més de fer les tasques de rastreig per la quantitat de persones amb qui es relacionen i a qui cal telefonar, una tasca molt costosa i que ocupa molt de temps”.

I és que la franja entre 20 i 29 anys és la més afectada amb una incidència acumulada de 1.519 casos per cada 100.000 habitants, seguida pel grup de 12 a 19 anys amb 1.324 casos per cada 100.000 habitants.

Segons Peris, “si la cosa més normal és donar cites als pacients a dos o tres dies de vista, ara estan donant-se per a 10 o 20 dies, a causa, d’una banda, que gran part del personal es dedica a les tasques de detecció i rastreig, i de l’altra, perquè en alguns centres no s’han cobert totes les absències per vacances”.

També per aquest motiu, “si la cosa més normal és que cada metge atenga uns 40 pacients al dia, ara està arribant-se a 55 o 60, tot i que la cosa més recomanable per a prestar una atenció correcta seria entre 28 i 30 consultes diàries”.

En la mateixa línia, el sindicat CSIF va advertir dilluns del “col·lapse” en els centres d’atenció primària per «les dificultats que estan patint els usuaris per a ser atesos en els centres de salut i consultoris a causa de la falta de personal», i amb cites prèvies presencials per al cap de dues setmanes.

El sindicat va reclamar un augment urgent de plantilles, alhora que ha assegurat que ha "vingut avisant" de la situació pel "reforç estival tan minso i per l’increment de consultes i tests a causa de la pandèmia".