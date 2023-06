Ens Uneix decidirà el govern de la Diputació de València... i també de la Mancomunitat de la Vall d’Albaida

Ja se sabia que Ens Uneix decidirà el govern de la Diputació de València gràcies a la diputada que ha aconseguit del partit judicial d'Ontinyent pels seus bons resultats a la Vall d'Albaida. Però també decidirà el futur govern de la Mancomunitat de Municipis d'aquesta comarca. Així serà després que el passat dissabte la formació creada per l’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, haja duplicat oficialment la seua xifra d’alcaldies a la comarca.

A més de repetir el propi Jorge Rodríguez com alcalde d’Ontinyent, Jordi Vila en el Palomar i Fani Mollà en Bufali, s’afegeixen les alcaldies de Benissoda (Meme Espí), Benicolet (Ivan Martínez) i Beniatjar (Jaime Ferrer). Uns resultats que comporten que la formació municipalista tinga 12 consellers en l’ens comarcal. El PP tindrà 24, el PSPV i Compromís sumen 26, i els independents de Terrateig, Llutxent i Montitxelvo acumulen un total de 6. Per a arribar a una majoria s’ha de comptar amb el suport de 35 consellers, i per tant Ens Uneix també tindrà la clau de la governabilitat de l'ens.

El Secretari d’Organització d’Ens Uneix, Jordi Vila, destacava que amb les 6 alcaldies obtingudes, “Ens Uneix governa sobre un percentatge de la població de la Vall d’Albaida molt més elevat que el de consellers obtinguts. Amb aquest sistema de repartiment estem infrarrepresentats a la Mancomunitat, però malgrat això anem a ser decisius i anem a treballar per tenir una Mancomunitat útil i que recupere el seu objecte fundacional, que és gestionar de manera el més eficient possible els serveis bàsics del pobles de la comarca”.

A més de les referides 6 alcaldies, Ens Uneix té representació en Atzeneta d'Albaida, amb els regidors Dora Nacher, Elisa Nacher i Carlos Valls. Fora de la comarca, també ha obtingut representació en Muro (el Comtat) amb Àngel Mollà, i Vilallonga (la Safor) amb José Ripoll. Un total de 38 regidors en 9 ajuntaments, front als als 28 en 5 localitats dels anteriors comicis locals. Jordi Vila destacava que “després de presentar-nos en 2019 sense massa temps per organitzar-nos, s’ha constatat que amb l’aval del treball ben fet als ajuntaments i la Diputació, Ens Uneix ha pogut crèixer, consolidant el projecte a la Vall d'Albaida i fent un primer pas d’expansió fora d’ella, basant-se sempre en un model que posa a les persones per damunt de les sigles i dels vells partits”, apuntava.

Una comissió inicia les negociacions amb PP i PSPV

La diputada d’Ens Uneix a l’última legislatura a la Diputació de València, Natàlia Enguix, que repetirà en aquest càrrec, és una de les tres persones que participaran a les negociacions amb PP i PSPV per conformar el nou Govern de la Diputació, junt a Joan Sanchis i Ricard Gallego. Unes negociacions que tindran lloc a Ontinyent i no a València per petició manifesta de la formació municipalista. Enguix incidia en què “la decisió no està presa” i que “tant en uns, com en altres hi ha motius per a la desafecció, però és necessari passar pàgina i ara el que importa és fer realitat allò que deiem en campanya: que la nostra capacitat de decisió a la Diputació siga el més positiva possible per a Ontinyent i els municipis de la Vall d’Albaida”, concloïa.