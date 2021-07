Fiscalia arxiva la causa contra el regidor del PP de Benaguasil pel PAI pel qual va mediar la seua parella en el municipi

La Fiscalia ha arxivat la causa contra el regidor del PP a Benaguasil Stephane Soriano després de la denúncia presentada fa uns mesos pel PSPV de Benaguasil per possibles delictes de malversació, tràfic d'influències i negociacions prohibides.

Després de conéixer la decisió del Ministeri Fiscal el PP de Benaguasil ha fet públic un escrit en el qual expliquen que “volem condemnar amb total rotunditat l'actitud duta a terme pel conjunt de grups de l'oposició quan sabent perfectament que no havia existit cap mala actuació van decidir dur a terme una campanya d'assetjament personal i polític contra Stephane Soriano per a intentar fer-lo dimitir dels seus càrrecs convocant fins i tot un ple extraordinari per a sol·licitar la seua dimissió”.

Per la seua part Stephane Soriano ha assegurat que “tinc la consciència tranquil·la d'haver intentat sempre actuar per a millorar Benaguasil ja siga en aquesta o en qualsevol altra qüestió. El mal és irreparable no sols per a mi sinó per a la meua família i vull recordar-me hui d'ells, dels meus pares i dels meus amics. Vull agrair també les mostres d'afecte rebudes al llargs d'aquests durs mesos”.

Stephane Soriano, portaveu del PP i regidor de l'Ajuntament de Benaguasil, va reconéixer en el ple del passat 31 de gener, a preguntes dels socialistes, que la seua parella, Luis López Martínez, és propietari de la mercantil Himin Solar Energy Company SL, participada pel fons d'inversió Solaer Israel LTD, que precisament pretén rellançar el Programa d'Actuació Integral (PAI) del Molí Nou.

Projecte del PAI

El projecte, aprovat en 2009, preveia la construcció de 4.500 habitatges, duplicant l'edificabilitat actual del municipi, i incloïa un camp de golf, instal·lacions hípiques, centres comercials i un hotel de 250 habitacions. Després d'un informe negatiu de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer sobre els usos de l'aigua i l'esclat de la bambolla immobiliària, el projecte va quedar encallat.

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) va condemnar al consistori a abonar els 3,5 milions d'euros que les immobiliàries encarregades del projecte, agrupades a Benaguasil Urbana, sol·licitaven com a indemnització després de no haver-se executat el PAI. El Tribunal Suprem va desestimar el recurs del consistori contra aquesta sentència.

"Transcorreguts quasi 10 anys des de la seua aprovació, l'Ajuntament va començar a entaular discretes negociacions amb l'objectiu d'adjudicar l'execució del PAI a un nou agent urbanitzador", relatava la portaveu socialista a Benaguasil, Laura Mitrugno, en la seua denúncia davant la Fiscalia.

La denúncia es va produir després que el regidor Soriano reconeguera en un ple que la seua parella, Luis López, "des de fa més de nou anys" figura en l'empresa participada pel fons d'inversió que pretén rellançar el PAI i va explicar que s'havien produït reunions a Londres i a Benaguasil (amb presència de l'alcalde, el tècnic d'urbanisme i l'arquitecte municipal) sense que l'oposició estiguera al corrent. El portaveu del PP va assegurar que, si l'empresa obté els terrenys, renunciarà al càrrec.