La Font de la Figuera realitza una reclamació patrimonial al Govern “després de patir 30 anys d’infraestructures mal plantejades”

L’Ajuntament de la Font de la Figuera ha anunciat que ha formalitzat una reclamació patrimonial per via administrativa davant el Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana i d’Adif. Amb aquesta acció l’ajuntament afirma que es “planta” després de “patir 30 anys d’infraestructures mal plantejades”.

Recorden des del consistori que ara fa un any de l’última gran DANA que va tenir unes conseqüències catastròfiques al terme de la Font de la Figuera, i que “aquella gota freda va fer vessar el got”. Concretament expliquen que les autovies i les vies de tren construïdes les últimes tres dècades al voltant del municipi “han empitjorat alarmantment la canalització natural de les aigües pluvials sense que s’haja donat solució, després de les reiterades converses del consistori amb estes administracions públiques”.

L’Ajuntament, “en resposta a la deixadesa demostrada pel Ministeri i Adif”, ha presentat per primera vegada una reclamació patrimonial per les quals se’ls demanen vora 550.000 euros, per reparar els danys causats per les inundacions de l’any passat. No obstant això, des del Govern Municipal adverteixen que fan falta molts més diners per construir una canalització pertinent i adequada, perquè les pluges torrencials no provoquen més desastres al terme municipal.

Concretament el que s’ha presentat al Ministeri i ADIF és un document amb suport jurídic, fonamentat en diversos estudis d’experts –entre els quals destaca el realitzat pel reconegut expert en la matèria Juan Marco— “que demostren que les obres no s’han dut a terme amb la pertinent canalització. Evidencien que el fluid natural de les aigües pluvials ha empitjorat a mesura que s’han construït noves carreteres i vies”.

Els estudis, a banda de donar arguments a la reclamació del consistori, s’han posat a disposició dels particulars amb terrenys i construccions afectades perquè puguen utilitzar-ho en les seues demandes.

L’alcalde de la Font de la Figuera, Vicent Muñoz, lamenta els diners gastats i les hores de dedicació empleades pel personal de l’Ajuntament en este assumpte: “ens hem gastat molts diners en informes, l’Ajuntament ha invertit molts recursos econòmics i humans, maldecaps, temps de feina… És una reclamació que ve de fa 30 anys. En la Font de la Figuera estem patint les infraestructures sense tindre ni tan sols trens que paren a la localitat”.

Muñoz afegeix que amb esta reclamació patrimonial per via administrativa, l’Ajuntament espera que el Ministeri i ADIF paguen la quantitat reclamada per restaurar les destrosses de l’any passat. “Però això no és suficient ni molt menys. És imprescindible que es reparen els danys i que no torne a passar res paregut. Que el ministeri reconega que la reclamació és lícita, que se soluciona la mala construcció de la canalització i que no torne a passar. En l’informe que els hem presentat els experts assenyalen com solucionar els problemes. Tenen l’obligació de posar remei de manera urgent”, conclou Muñoz.