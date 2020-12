Gandia inicia les excavacions al cementeri per a localitzar les fosses amb més de 60 afusellats del franquisme

Al cementeri de Gandia s’han iniciat els treballs d’excavació per a buscar les fosses amb les restes de persones afusellades pel franquisme i que es calcula que podrien ser al voltant de 60 represaliats per la dictadura.

En l'inici de les tasques ha volgut estar present el regidor de Memòria Democràtica, Nahuel González, acompanyat de l’edil delegat de Cementeri, Miguel Ángel Picornell, de la presidenta de l’Associació de Víctimes del Franquisme de Gandia, Nuria Martín, i del representant de l’empresa que realitzarà els treballs d’exhumació i expert en la matèria, Miguel Mezquida, a més d’altres familiars de les víctimes.

“Han passat més de 80 anys, a mi em sembla que arribem tard, però gràcies a les administracions públiques, a la Diputació que ha subvencionat els treballs, a la voluntat política de l’Ajuntament, la Generalitat i el govern central amb eixes lleis de Memòria Democràtica, permeten que hui iniciem l’actuació”. González ha agraït també "el treball d’empoderament, la valentia de les famílies en aquesta situació tan difícil, però mai en clau de venjança, sense voler ofendre ningú, sinó reclamar un dret humà com és el de poder enterrar els seus familiars, que el franquisme va afusellar després de la guerra civil en aquest cementeri; tantes persones de Gandia, assassinades injustament. Hui podem començar a donar-les un poc de justícia, amb l’esperança que la història no es repetisca en el futur”.

Per la seua banda, Picornell ha recordat que, sense dubtar-ho, el cementeri va posar totes les seues eines a disposició del projecte des del primer moment. “Perquè hi ha molta gent que té ferides obertes i que necessita tancar-les i les restes de les seues persones volgudes mereixen una sepultura digna en un altre lloc, no en una fosa com la que hui comencem a obrir”.

“Hui és un dia de molta alegria, orgull, però també trist; ha sigut un camí llarg i dur, el mal que la dictadura va fer a les nostres famílies és irreparable, però hui obrirem una nova etapa en la història de Gandia i per fi les nostres filles i fills sabran el que va passar després de la guerra i el que significa una dictadura, esperem que això no es torne a repetir”. Martín ha agraït el suport de les administracions, dels seus companys i de les persones que desinteressadament hi han col·laborat.

Es tracta d’una primera campanya d’excavacions que intentaran localitzar algunes de les fosses amb més de 60 republicans de Gandia, la Safor i d’altres comarques valencianes afusellades al cementeri de Gandia, tal i com indiquen els testimonis i els treballs de geo-radar realitzats.

“Hem establert el primer sondeig en la zona on una de les famílies implicades en la recerca, la família Albero, va indicar que podrien haver-hi 7 persones afusellades el 7 d’agost de 1939”. Mezquida ha indicat que, en funció de com hi vagen els treballs d’excavació i d’exhumació, s’hi actuarà durant 3 setmanes o s’intentarà obrir algunes de les altres foses que pel geo-radar es pensa que podrien existir-hi. “L’objectiu principal és trobar-hi almenys una fossa mínim. Si tot va bé ací podríem tindre els mínims d’una fossa a patir de demà o despús-demà i anirem informant les famílies i les autoritats”. I així aniran desenvolupant-se els pròxims 15 dies. En el cas de trobar-hi restes amb evidència d’afusellaments caldrà comparèixer també en el jutjat.