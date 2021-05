Gandia rep 29 propostes d'estudis d'arquitectura i disseny per als futurs xiringuitos sostenibles de la platja

L'Ajuntament de Gandia ha rebut un total de 29 propostes de diferents estudis d'arquitectura i disseny com a models dels futurs xiringuitos sostenibles de la platja que hauran d'obrir les seues portes a partir de 2025.

El regidor delegat de Turisme, Vicent Mascarell, ha sigut l'encarregat d'informar sobre les propostes recollides en el concurs posat en marxa pel consistori de Gandia amb la col·laboració del Col·legi Territorial d’Arquitectes de València. Els models seran avaluats per un jurat especialitzat que no només tindrà en compte els elements i materials utilitzats durant la construcció, sinó que també valorarà aspectes com ara la reutilització, l’estalvi energètic i el compromís amb l’entorn.

Aquests 12 nous xiringuitos tindran una superfície de 150 metres quadrats i una terrassa d'altres 50 metres quadrats el que suposa una ampliació en grandària pel que fa als actuals. Les empreses que gestionen aquests espais ho hauran de fer respectant una sèrie de normes com la no utilització de plàstics. Una vegada presentades les propostes, el jurat procedirà durant els pròxims dies a avaluar les mateixes. El guanyador obtindrà un premi de 3.000 euros i hi haurà dos accèssits dotats amb 1.500 euros cadascun.

Vicent Mascarell ha mostrat la seua satisfacció pel nombre de propostes presentades i ha afirmat que "una iniciativa d'aquestes característiques ens permetrà prestar el servei amb criteris de sostenibilitat perquè estem convençuts que el turisme de segle XXI estarà basat en els paràmetres marcats pels Objectius de Desenvolupament Sostenibles". "Estem davant un punt d'inflexió, ja que la nostra intenció és que siguen autosuficients, construïts amb materials reciclables o baix paràmetres de protecció de l'entorn, un aspecte que ens permetrà ser una destinació més atractiva per als turistes".