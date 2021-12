La Generalitat anuncia una nova adquisició per tanteig de 2 habitatges a 1 euro a Torrent

La Generalitat ha escripturat aquest dimarts dos habitatges lliures de càrregues, per valor d'1 euro cadascuna, en el municipi de Torrent, a través del dret d'adquisició preferent. El seu valor de taxació és de 88.572,78 euros i 161.478,30 euros, respectivament. Es tracta d'immobles construïts en 1986 i 2010, en bon estat de conservació. El primer compta amb una superfície construïda de 98 metres quadrats i el segon amb 140 metres quadrats, plaça d'aparcament i traster.

El vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca, ha manifestat que "la Generalitat està adquirint de manera preferent habitatges pertanyents a lots de vendes entre grans forquetes, on es transmeten immobles en bon estat a preus molt reduïts, fins i tot a un euro, com aquest cas, quan la valoració aconsegueix entre les dues 250.000 euros".

Héctor Illueca també ha destacat que es tracta de la segona operació d'adquisició preferent d'habitatges a aquest preu 'a un euro' al Banc Sabadell. La primera es va produir al juny passat en adquirir per idèntic import altres dos habitatges situades en els municipis d'Agost i Algorfa. En el mateix procediment també va comprar un altre habitatge a la ciutat d'Alacant per un import de 29 euros.

La compra dels habitatges de Torrent s'ha dut a terme a través de la direcció general d'Habitatge i Regeneració Urbana, i s'ha culminat quatre mesos després de la notificació a la venedora de la resolució de l'exercici del dret d'adquisició preferent per la Generalitat.

La directora general Elena Azcárraga, ha explicat després de la signatura que el municipi de Torrent es troba catalogat com a "Àrea de Necessitat d'Habitatge Alt" per l'Ordre 2/2021, de 20 d'abril, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. La catalogació ha fet possible la compra d'habitatges per a l'ampliació del parc públic de la Generalitat mitjançant els drets de tanteig i retracte.

Aquests dos immobles seran qualificats com protegits amb caràcter permanent, blindant així la seua funció social. Seran adscrits a l'Entitat valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha) per a la seua gestió i atenció a situacions d'emergència residencial tal com ha indicat la directora general.