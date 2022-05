L'Ajuntament d'Altea retorna altres 1,2 milions d'euros pel PAI fallit dels Ponts de l'Algar

L'Ajuntament d'Altea ha retornat altres 1,2 milions d'euros pel PAI fallit dels Ponts de Algar, un muntant exigit per l'última sentència d'aquest PAI que ha deixat importants seqüeles econòmiques en el consistori. A aquest pagament se suma 1 milió d'euros que la Regidoria d'Hisenda ha avançat del deute contret. Actualment quedarien per pagar 1,7 milions, que s'espera estiguen abonats a mitjan 2023.

Aquest pla parcial pretenia urbanitzar 500.000 metres quadrats en l'entorn a una zona humida d'especial protecció -el riu Algar-, amb la construcció d'uns 6.000 habitatges, un camp de golf de 18 clots, quatre zones hoteleres i tres macroàrees comercials. El projecte va ser impulsat en temps de govern del PP, i finalment amb el canvi de signe polític a PSPV-Cipal va decaure.

L'any 2018 el Consistori va iniciar la devolució de 6,5 milions que van ser abonats per la mercantil Altea Futura com a cànon de la reclassificació del sòl i va pactar un pla de pagaments amb el jutjat per a fer-lo en catorze quotes anuals.

Però a més Altea Futura va abonar en concepte de “millores” l'import de 1,2 milions d'euros que va ser objecte de discussió en els tribunals. Finalment, en sentència de novembre de 2021, el Tribunal Superior de Justícia es va pronunciar establint la procedència de retornar també aquesta quantitat.

Després d'haver realitzat amortitzacions anticipades sobre el pla de pagaments dels primers 6,5 milions, la Regidoria d'Hisenda estima que està en condicions de cancel·lar totalment el deute molt abans de l'inicialment previst.

“Hem pagat el 1,2 milions de l'última sentència i un milió més per a continuar amortitzant el deute. Actualment ens queda per pagar 1,7 milions i a cap d'any pagarem uns 500.000 euros, per la qual cosa, si no passa res, en el primer semestre de 2023 podríem liquidar-ho tot”, ha comentat Xelo González, regidora d'Hisenda.

“Amb això, el PAI del riu, una operació especulativa que va posar en risc el nostre entorn ambiental, la integritat de les nostres institucions i la capacitat de les arques municipals per a millorar els serveis públics, passarà definitivament a la història”, ha finalitzat la regidora d'Hisenda, Xelo González.