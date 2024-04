L'Ajuntament de Manises s'oposa a l'ampliació de l'aeroport anunciada per Aena

L'Ajuntament de Manises s'ha mostrat “absolutament en contra” de l'ampliació de l'aeroport, comunicada la setmana passada per Aena, afirmant que “es tracta d'una decisió motivada pel benefici econòmic generat pel turisme que sacrifica la salut i el benestar de la ciutadania de Manises i de les localitats confrontants”.

Segons l'alcalde de Manises, el socialista Javier Mansilla, “hem d'actuar amb prudència i esperar a conéixer el tipus d'inversió inclosa en el pla 2027-2031 d'Aena, ja que no existeix espai real per a cap ampliació, ja que les instal·lacions actuals ocupen ja el 17,76% de tot el terme municipal”. “Com més cresca l'aeroport, més externalitzacions negatives patirà la població de Manises: més contaminació, més soroll i menys oportunitats de creixement econòmic”, ha afirmat Mansilla.

Des del consistori de Manises assenyalen que existeixen diferents alternatives per a resoldre la creixent arribada de turistes, apuntant entre elles la reubicació de les instal·lacions aeroportuàries en una localització que es trobe allunyada de nuclis urbans.

Davant aquesta situació el govern municipal anuncia que vigilarà els avanços en aquesta matèria, “per a defensar davant qualsevol organisme i entitat competent, els interessos dels manisers i maniseres”.

Per part seua, en des de la localitat veïna de Quart de Poblet, l'alcaldessa també socialista Cristina Mora, s'expressava en termes similars. “La nostra posició és molt clara: ens oposem a qualsevol decisió que supose un augment del trànsit aeri que els veïns de Quart de Poblet hem de suportar diàriament sobre les nostres cases. No estem en contra del progrés ni del turisme, però no a qualsevol preu i mai en contra de la salut i el benestar de nostres veïns i veïnes.

Assenyala Mora que a Quart de Poblet “ja patim moltes limitacions per tindre un aeroport al costat i ja paguem un preu prou alt. No sols és el soroll dels avions, o la despesa energètica derivada d'haver de tancar les finestres en ple estiu, són les restriccions de creixement, i les zones de servitud que ens impedeixen desenvolupar-nos”. Amb tot l'alcaldessa conclou amb una pregunta al cap del Consell en qüestionar-se que “el President Mazón parla de desenvolupament desenvolupament de qui? Per descomptat no dels municipis que estem al costat de l'aeroport”.