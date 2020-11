L’alcalde d’Ontinyent proposa al Govern d’Espanya i a la Generalitat declarar ‘estratègica’ la indústria del tèxtil sanitari

L’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha proposat que el Govern d’Espanya i la Generalitat Valenciana declaren estratègica la indústria del tèxtil sanitari. Igualment, feia a una crida a aquestes administracions a aprofitar l’estat d’alarma fent els ajustos legals necessaris per a facilitar l’accés de les empreses locals del sector als grans contractes.

“Les empreses, més que subvencions, que també, el que necessiten són comandes, que el sector sanitari i la resta de l’administració i la gran distribució compre productes màscares, bates, epis o sabó fets a casa”, manifestava l’alcalde ontinyentí en la inauguració de les jornades tècniques que organitzen l’Ajuntament d’Ontinyent i l’Associació d’Empresaris Tèxtils de la Comunitat Valenciana ATEVAL, per a fomentar la competitivitat de les empreses del Clúster Tèxtil Sanitari que vénen impulsant totes dues entitats.

En la inauguració de les jornades, que es desenvolupen els dies 3 i 24 de novembre i 1 de desembre a la Sala Gomis de la localitat, Jorge Rodríguez plantejava aprofitar l’actual Estat d’Alarma “perquè es facen els ajustos legals necessaris i que així els siga més fàcil a les nostres empreses l’accés als grans contractes de l’Estat, la Generalitat, les diputacions o els Ajuntaments. I el mateix demane a la gran distribució valenciana, que aposte per a comprar productes sanitaris fets ací, productes de qualitat, amb certificacions fiables i que estan generant ocupació des del primer minut”, ressaltava.

Jorge Rodríguez posava com a exemple la recent adjudicació d’un contracte de compra de màscares per part de la Generalitat Valenciana, que va acabar en mans d’uns grans magatzems espanyols “que ara hauran de subcontractar la confecció de 1,2 milions de màscares a no sabem quin intermediari, obligant a les empreses locals que han fet un esforç per a reconvertir-se a rebaixar els preus en un mercat internacional que no atén les nostres normes laborals. Eixe no és el camí”, subratllava.

Un sector que manté i crea ocupació

Jorge Rodríguez posava en relleu el fet que la meitat de l’ocupació generada als últims mesos en la zona prové de la indústria, “un sector que està en números d’ocupació d’abans de la crisi i que gràcies a les màscares a penes acumula ERTES”. L’alcalde destacava el que el Govern ontinyentí destina 300.000 euros a l’impuls al Clúster Tèxtil entre 2021 i 2022, “un gran esforç per a un ajuntament com el nostre, però una inversió productiva i de futur, perquè igual que a la costa es construeixen passeigs marítims i es cuida l’arena i l’aigua de la mar, nosaltres hem invertit i continuem invertint centenars de milers d’euros en la modernització dels nostres polígons industrials i ara fem costat a una indústria, la del tèxtil sanitari, que ha obert una finestra d’oportunitat a unes empreses que la maleïda covid-19 va paralitzar”, manifestava.