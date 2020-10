L’Alcúdia de Crespins destina 50.000 euros en ajudes per a autònoms i xicotetes empreses per la crisi econòmica de la COVID-19

La Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins destinarà 50.000 euros amb ajudes directes per al comerç local, autònoms i xicotetes empreses per fer front a les despeses econòmiques ocasionades per l’adquisició de material de protecció o d’equipament a causa de la Covid-19.

Des d’aquesta setmana i fins al 23 d’octubre els interessats ja poden sol·licitar l’ajuda que serà d’una quantia màxima de 250 euros i per a la qual cal aportar la documentació requerida i també les factures de les despeses ocasionades per la compra del material.

En aquest sentit, l’alcalde, Roberto Granero, ha assenyalat que el teixit productiu del nostre poble “no podia quedar fora del pla social i de reactivació econòmica” i ha explicat que amb aquestes ajudes compatibles amb les d’altres administracions i amb les campanyes d’activació del comerç local dutes a terme per l’ajuntament “poden encarar amb una millor posició el futur més pròxim”.

Per la seua banda, el regidor de l’àrea, Pedro García ha insistit que des de l’ajuntament a través del programa Endavant “s’ha fet un gran esforç per pal·liar els efectes més immediats d’aquesta crisi”, per aquesta raó, des de la regidoria “no hem oblidat en cap moment que els nostres autònoms i empreses han patit de primera mà les conseqüències de la Covid, per això hem llançat aquestes ajudes que potser són insuficients però esperem que almenys alleugen en part les despeses ocasionades per la pandèmia”.

Finalment, amb l’objectiu de què aquestes ajudes arriben a com més gent millor, l’edil anima a “totes i tots els afectats a realitzar les peticions i posa a la seua disposició els serveis tècnics municipals per a poder solucionar qualsevol dubte que puga sortir”.