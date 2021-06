Dos ministeris invertiran 7 milions en remodelar la via Xàtiva-Alcoi i que l'embassament de Bellús puga evitar inundacions a la Ribera

Des que s'inaugurara la presa de Bellús -en el riu Albaida- fa ara més de 25 anys, aquesta infraestructura no ha pogut passar mai del 42% de la seua capacitat per a no inundar el traçat de la línia fèrria Xàtiva-Alcoi, per la qual cosa no ha pogut desenvolupar una de les principals funcions per a la qual va ser pensada que era dosar les avingudes d'aigua a la comarca de la Ribera. Però ara la col·laboració de dos ministeris que invertiran 7 milions d'euros es podrà donar solució a aquesta tara, en principi per a satisfacció de tots.

La setmana passada va haver-hi una reunió a quatre bandes entre la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX), Renfe, la Generalitat i els alcaldes dels municipis de la Vall d'Albaida afectats pel traçat concret. En aquesta trobada Juan Carlos Fulgencio, Delegat de Relacions Institucionals de RENFE i Coordinador del Pla de Rodalia de la Comunitat Valenciana, anunciava la inversió de 7 milions que serviran concretament per a substituir els terraplens de la línia fèrria per viaductes, al seu pas pels barrancs de Torrella i Forcall. Aquesta inversió s'ha presentat amb l'esborrany del conveni entre el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

Actualment com a mesura provisional, fins que s'execute aquest projecte, s'implantarà un Pla de contingències enfront d'avingudes amb incidències en el terraplé. D'aquesta manera es ratifica el protocol anunciat el mes d'octubre passat que suposa que, encaso d'avingudes d'aigua, deixar que l'aigua negue la via fèrria. El protocol de la CHX estableix que en cas de necessitat es depassarà el limite estipulat per a inundar la línia de tren, i s'interromprà la circulació fèrria, però es farà únicament per a evitar crescudes del Xúquer a la Ribera, és a dir, quan siga necessari per a la seguretat de les persones.

Situació de l'embassament de Bellús

Amb una capacitat de 69,2 hectòmetres cúbics, es va construir en el riu Albaida per a alleujar les crescudes del riu Xúquer, del qual és afluent. En capítols de borrasques com la DANA de setembre de 2019 o 'Gloria' al gener de 2020, es batien rècords de precipitació a Ontinyent de les últimes dècades i es desbordava el riu Clariano -afluent aquest al seu torn del riu Albaida-; llavors es va arribar a embassar un màxim del 31,60% de la seua capacitat, però l'aigua continuava riu avall i va arribar a inundar nombroses zones de la comarca de la Ribera, arribant a tallar l'autovia A-7.

Si el pantà de Bellús arriba als 30 hectòmetres cúbics i se supera així el 42% de la seua capacitat, depassaria el nivell de la línia fèrria Xàtiva-Alcoi entre Benigànim i la Pobla del Duc, i ha de desguassar cada vegada que hi ha perill d'inundació d'aquesta línia tren. Així s'estipulava fins ara en les normes d'explotació de l'embassament de Bellús que restringia aquesta capacitat, perquè quan l'embassament supera els 29 hectòmetres cúbics i està en cota alta l'aigua inunda el pas inferior del tren al seu pas pels barrancs de Torrella i Forcall, inestabilitza els talussos on estan construïts els ponts i fa de tanca davant possibles riuades d'aquests cabals.

Després de les inundacions produïdes per ‘Glòria’ a la Ribera els alcaldes dels municipis més afectats van dir basta i es van mobilitzar. Els representants públics van reclamar solucions a la CHX, i ara s'han presentat tant les mesures provisionals com la modificació de l'estructura per a tindre una solució definitiva.