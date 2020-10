Renfe recuperarà 2 trajectes diaris de la línia Xàtiva-Alcoi després de les obres, però no els 4 d’abans de la pandèmia

Renfe recuperarà a partir del 30 de novembre dos serveis de mitjana distància (un per sentit) en la línia València-Xàtiva-Alcoi, la qual cosa permetrà oferir sis serveis diaris en la línia, a raó de tres per sentit. Aquest augment no obstant no arriba al quart trajecte diari en cada direcció (huit en total) que hi havia abans de la pandèmia de la Covid-19, i que es va retallar en un 50% el passat mes de maig.

Així ho ha anunciat aquest dilluns el nou coordinador de Rodalia en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, amb motiu de les obres que Adif comença ara en aqueixa línia i que està previst que finalitzen el pròxim 30 de novembre.

Per a garantir la mobilitat dels viatgers durant les obres, Renfe ha establit un pla alternatiu de transport per carretera entre Xàtiva i Alcoi, amb autobusos amb capacitat per a 60 passatgers que faran parades intermèdies a Albaida i Ontinyent, i amb microbusos de 30 places que tindran parada en totes les estacions del recorregut.