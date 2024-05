La comunitat educativa critica que la conselleria no faça “cap intent” per trobar solucions al conflicte

El conseller d'Educació, Universitats i Ocupació, José Antonio Rovira, i el secretari autonòmic d'Educació, Daniel McEvoy, han rebut aquest dilluns els representants de la Plataforma per l'Ensenyament Públic, convocant de la vaga prevista pel proper dijous 23 de maig i en què participen els sindicats i entitats educatives Stepv, Escola Valenciana, CCOO, UGT, CGT Ensenyament, Fampa-València i Adep-PV.

La plataforma havia sol·licitat aquesta reunió per exposar els motius de la convocatòria de la vaga i exigir a la Conselleria d'Educació la reversió de cadascun dels punts que han provocat que totes aquestes organitzacions que representen la comunitat educativa valenciana s'uneixin per exigir una “educació pública de qualitat sense reculades”. Aquestes reivindicacions passen per la retirada de l'anomenada llei de 'llibertat' educativa, del “districte únic segregador” que “promou l'elecció dels centres concertats de l'alumnat que combrega amb el seu ideari”, la reversió de les retallades en Infantil, Primària i a l'Escola Oficial d´Idiomes, així com al Pla Edificant, a més de la negociació de la millora de les condicions laborals del professorat: increments retributius, reducció d'hores lectives per a docents majors de 55 anys, supressió de la burocràcia, augment de les plantilles i una baixada generalitzada de ràtios. D'igual forma, han reivindicat l'ampliació de la xarxa pública de 0 a 3 anys per a “evitar la privatització del primer cicle d'Infantil”.

Alexandra Uxó, presidenta d'Escola Valenciana, ha denunciat que la norma impulsada per PP i Vox té com a objectiu “marginar el valencià en l'ensenyament i en la societat”, al mateix temps que sentenciava: “La llengua no es toca”.

Segons expliquen des de la plataforma ciutadana, la resposta del conseller Rovira ha estat que mantenen les polítiques educatives posades en marxa “perquè la majoria de la ciutadania els ha votat per governar”. “No hi ha hagut cap intent per part dels representants de la conselleria d'apropar postures per buscar solucions al conflicte que han plantejat amb la comunitat educativa, més aviat tot el contrari, perquè s'han ratificat en les polítiques”, sentencien els representants de sindicats i entitats.

La Plataforma per l'Ensenyament Públic es ratifica, per tant, en la convocatòria de la vaga per al 23 de maig i anima tota la comunitat educativa a participar-hi, per “evidenciar el rebuig a aquestes polítiques contràries a l'ensenyament públic ”.

“Creiem en la llibertat”

El conseller d'Educació ha defensat que la llei de 'llibertat' educativa “estableix una voluntat que siguen els pares els que elegeixen la llengua base dels seus fills, amb un sistema equilibrat en què la diferència entre un idioma i un altre no supere un 20%”. “Creiem en la llibertat”, ha sentenciat Rovira, que ha afegit que la utilització del valencià entre la gent jove “ha caigut en els darrers anys i malgrat la imposició, així que cal canviar la política i passar de la imposició a la promoció”.

Per part seva, el secretari autonòmic ha reivindicat que la Conselleria d'Educació “ha donat una ràpida resposta a la petició de reunió. Sempre estem disposats a parlar, a escoltar i a intercanviar opinions”, alhora que recordava que la norma s'està tramitant a les Corts: “Ara mateix els grups parlamentaris estan presentant esmenes i cal respectar la separació de poders. És una norma que pretén promocionar el valencià impulsant-lo i no imposant”