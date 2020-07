La Comunitat Valenciana reclama un corredor segur que mantinga el turisme amb el Regne Unit

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha insistit que "no té cap sentit" que s'establisca "cap prevenció" respecte als ciutadans britànics que tornen de la Comunitat Valenciana, ja que aquest territori té "un índex menor de contagis" de COVID-19 que el mateix Regne Unit.

Per això, el cap del Consell reclama que s'exceptue a la Comunitat de la recomanació realitzada pel Govern de Boris Johnson de no viatjar a Espanya, així com la imposició d'una quarantena de 14 dies a les persones procedents del nostre país i, "de manera immediata", que s'habilite un corredor segur en el conjunt de la Comunitat i "sobretot amb la Costa Blanca".

Amb aquest objectiu, Puig ha mantingut al llarg de la jornada de diumenge converses amb autoritats espanyoles i britàniques, especialment amb l'ambaixador de Regne Unit a Espanya, "que sempre s'ha mostrat obert a la nostra posicions", ha asseverat.

El president ha recalcat que relació "molt intensa" que manté la Comunitat Valenciana amb Regne Unit, entre altres coses perquè "un terç dels britànics que viuen a Espanya" el fan en aquesta comunitat, ha apuntat.

"Fins i tot en els pitjors moments del Brexit --ha continuat-- els hem manifestat la nostra disponibilitat a tindre una hospitalitat en totes les dimensions. Els britànics es poden anar de la Unió Europea, però mai deixaran de ser Europa ni de tindre una relació estreta i positiva amb la Comunitat Valenciana".

"Recobrar la racionalitat"

En aquest punt, Puig ha advocat perquè "s'establisca un diàleg per a recobrar una racionalitat que done resposta als problemes reals". "Cal tindre en compte que la Comunitat Valenciana té un índex de contagis menor que Regne Unit i no té cap sentit que hi haja una prevenció respecte al nostre territori", ha reiterat.

"Ací s'ha fet un pla de contingència, s'està actuant en conseqüència i és una enorme desgràcia per a molts britànics que viuen en la Comunitat i que ara veuen dificultada la seua mobilitat i també per a molts altres que ja havien contractat les seues vacances", ha argumentat.

Per tot això, ha postil·lat, "esperem que hi haja algun tipus de solució i amb caràcter immediat un corredor sobretot amb la Costa Blanca i Alacant".