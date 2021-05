Condemnada l’última baula del saqueig del cas Emarsa, l’empresari dels llots de la depuradora de València

L’empresari José Luis Sena Gimeno ha acudit dilluns al judici en la secció primera de l’Audiència Provincial de València amb un barret i caputxa. Sena, una de les peces clau del descomunal saqueig –més de 20 milions d’euros– del cas Emarsa en la depuradora de Pinedo (un dels Pobles del Sud), era un dels últims processats que quedava per jutjar. L’home, en una compareixença breu davant el tribunal, ha reconegut els fets i ha acceptat una pena de quatre anys de presó com a cooperador necessari per un delicte continuat de malversació en concurs ideal amb un delicte de falsedat documental, a més d’inhabilitació absoluta durant nou anys.

El ministeri fiscal, així com l’acusació particular exercida per la Generalitat Valenciana i l’acusació popular exercida per l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (Emshi), s’han mostrat conformes amb el pacte. L’empresari haurà d’afrontar el pagament d’una responsabilitat civil que ascendeix a 13.012.754 euros, a abonar conjuntament i solidàriament amb els responsables de la depuradora, nomenats pel Partit Popular i les condemnes dels quals van ser confirmades pel Tribunal Suprem. La societat Argan Reciclaje Tecnología y Gestión SL, propietat de Sena i del seu soci, el ja condemnat Vicente Ros Bartual, ha sigut declarada responsable subsidiària de la milionària responsabilitat civil.

La sentència ferma i executòria, que suposa l’ingrés a la presó de l’empresari, reparteix la indemnització en un 55% a l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (Epsar) i en un 45% a l’Emshi, l’entitat municipal. El pacte de conformitat es correspon amb la pena que sol·licitava la Fiscalia per haver emés factures falses durant un lustre per faenes de supervisió que no eren necessàries o la retirada i el tractament de llots de la depuradora que, en realitat, feia una altra mercantil a la meitat del preu facturat a Emarsa.

Sobres amb diners negres

L’empresari condemnat, administrador de quatre mercantils i soci d’ Ingeniería Sena Gimeno JL SL, va ser el nexe d’unió entre la branca catalana de la trama, encarregada de l’eixida dels fons a l’estranger, i els responsables autòctons de la trama, que va suposar un dels saquejos més grans d’una empresa pública a Espanya.

El ‘facturer’ Jorge Ignacio Roca, que compleix pena de presó de sis anys i un dia en el centre penitenciari de Terol, va narrar durant el judici el paper de Sena en l’operativa. Roca va contar que va ser l’empresari José Luis Sena qui li va proposar, a través del seu soci Joan Borràs, treballar per a l’empresa pública valenciana. “Tots aquests anys vam estar amb la promesa que el Partit Popular ens estava protegint i emparant”, va assegurar. El ‘facturer’ va lamentar en la vista oral del judici que Borràs mai ha sigut enjudiciat per aquests fets.

L’empresari català que va introduir a Roca en la trama, segons la versió del ‘facturer’, era l’encarregat de supervisar l’extracció fraudulenta de llots de la depuradora de Pinedo. Borràs va declarar com a testimoni, malgrat les greus acusacions sobre la seua presumpta implicació en el cobrament de comissions, i ha sigut assenyalat repetides vegades per Roca com l’enllaç amb la trama.

En el transport dels llots, “Borràs es posava d’acord amb Sena en el que cobraven ells i em venien a mi”, va afirmar Roca davant el tribunal. Els sobres amb els diners en negre es lliuraven a l’empresari José Luis Sena a València o a Joan Borràs a Barcelona, segons va rememorar el ‘facturer’ en el judici.