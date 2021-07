Corredor Mediterrani, millora de Rodalia i irregularitats en el port de València: l’agenda valenciana de la nova ministra de Transports

“Dona, socialista, ecologista i catalana”. Així es va definir dilluns la nova ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que va prendre possessió del seu càrrec en el ministeri en substitució del valencià José Luis Ábalos.

Una definició que tindrà l’oportunitat de corroborar amb escreix quan analitze l’agenda valenciana d’infraestructures i es veja obligada a prendre decisions importants en matèria de sostenibilitat, especialment en tot allò relacionat amb la polèmica ampliació del port de València, el president del qual, Aurelio Martínez, pretén tirar avant amb una declaració d’impacte ambiental (DIA) de l’any 2007 basada en un projecte diferent.

Raquel Sánchez, a més, haurà d’elevar al Tribunal Superior de Justícia les irregularitats en la permuta de concessions al navilier Vicente Boluda perquè n’anul·le l’aprovació i haurà de pronunciar-se en els pròxims sis mesos si l’Autoritat Portuària de València pot adjudicar definitivament la concessió per a construir la nova terminal de creuers en una de les zones afectades per la permuta, en concret, en les antigues drassanes d’Unión Naval de Valencia SL.

Està per veure, a més, si mantindrà el president de Ports de l’Estat, Francisco Toledo, expresident del Port de Castelló, nomenat fa poc més d’un any per Ábalos com a persona de la seua total confiança.

En matèria ferroviària, sens dubte el Corredor Mediterrani serà la gran infraestructura a desenvolupar i la Rodalia de la Comunitat Valenciana, el servei a millorar i a potenciar. Potser aquest últim aspecte és la gran assignatura pendent d’Ábalos.

El mes de maig passat el president de l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE), Vicente Boluda, va criticar els retards que hi havia en el Corredor: “El túnel passant és un punt absolutament negre, no, negríssim, perquè ni està previst encara, per molt que diguen que està en estudi, jo crec que no està previst en els papers i això sí que és un punt molt negre per al Corredor Mediterrani”, va afirmar.

En aquest sentit, Ábalos va donar el mes de juny passat unes quantes claus sobre l’estat de la situació de diferents trams del Corredor Mediterrani en resposta a una interpel·lació del senador de Junts per Catalunya, Josep Lluís Cleries.

La conclusió principal és que les obres d’implantació del tercer fil en la segona via del tram entre Castelló i València que tants problemes està causant en la xarxa de Rodalia estaran acabades l’any que ve i que amb aquesta actuació i la resta de les faenes que s’hi desenvolupen, tot l’arc mediterrani des de València fins a la frontera francesa estarà connectat en amplària europea l’any 2024.

A més, a finals de juny, la comissió tècnica de la societat València Parc Central va donar el vistiplau al projecte bàsic de les obres del canal d’accés que suposen el soterrament dels accessos ferroviaris a la capital valenciana i l’ampliació de l’estació Joaquín Sorolla.

La nova ministra també haurà de decidir si manté el comissionat del Govern per a la coordinació del Corredor Mediterrani, el valencià Josep Vicent Boira, nomenat al juliol del 2018 per Ábalos, que ve desenvolupant una tasca important en matèria de desenvolupament, visibilització i potenciació de la infraestructura en l’àmbit estatal i europeu.

En matèria d’habitatge, Sánchez també té faena per davant a la Comunitat Valenciana per tal com és una de les autonomies amb menys oferta d’habitatge protegit, amb una llista d’espera de demandants de més de 10.000 persones.

En aquesta línia, Ábalos va anunciar fa poc l’inici de les obres d’urbanització dels terrenys en desús de la caserna d’Enginyers a València, on es crearan 438 immobles nous, per a impulsar i facilitar l’accés a l’habitatge en règim de lloguer a preus assequibles.

Ribó exigeix el canal d’accés i el túnel de la Serradora

L’alcalde de València, Joan Ribó, demanarà aquesta setmana una entrevista amb la nova ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, per tractar les infraestructures ferroviàries pendents a València “sense demora”. Ribó va recordar que la ciutat espera el canal d’accés del Parc Central i el túnel de la Serradora, i va reclamar un nou estudi ambiental sobre l’ampliació del port.

Així mateix, va reivindicar el Corredor Mediterrani, el finançament estatal del transport metropolità i una solució a les deficiències que pateix la xarxa de Rodalia de València.

Joan Ribó va detallar els projectes que pateixen “grans retards” a la ciutat que recordarà a la ministra Raquel Sánchez. L’alcalde es va referir a “la urgència de tramitar” el canal d’accés per a l’arribada a l’estació de l’AVE, que està en un node del Corredor Mediterrani, i al soterrament de les vies de la Serradora, que condiciona actuacions urbanístiques com la de les Moreres i del Grau, la finalització de l’obertura del riu i la zona del Parc de Desembocadura.

El responsable municipal també va reiterar la necessitat de tindre un nou estudi d’impacte ambiental sobre el projecte d’ampliació del port i ha mostrat de nou la seua postura contrària a donar per vàlida la declaració d’impacte ambiental del 2007, atés que “el projecte d’ampliació portuària s’ha modificat d’una manera substancial”.

La reivindicació del Corredor Mediterrani i el finançament estatal del transport col·lectiu en l’àrea metropolitana són altres aspectes que Ribó abordarà en la reunió que ha sol·licitat a la nova ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

"Estem molt endarrerits en la mobilitat per l'àrea metropolitana", va indicar. En aquest sentit, va esmentar que l'Ajuntament exigeix una subvenció a l'Estat, com ja reben altres ciutats espanyoles, amb una quantitat no inferior a 40 milions d'euros, segons correspon pel nombre d'habitants. El primer edil va assenyalar igualment les deficiències en la xarxa de Rodalia que té València i que requereixen una solució.