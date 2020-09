La Diputació d’Alacant del PP paga fins a 1.500 euros al mes en un organisme cultural a dos periodistes que informen de la institució

Dos periodistes en actiu en la premsa alacantina, que informen habitualment sobre la Diputació d’Alacant, cobraran fins a 1.500 euros mensuals per assistir a set reunions de l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert (IAC), un organisme que depén de la institució provincial presidida pel popular Carlos Mazón. La nova direcció del Gil-Albert, capitanejada per María Teresa Pérez Vázquez, doctora en Medicina i Cirurgia i vicerectora de Relacions Institucionals en la Universitat Miguel Hernández d’Elx, ha nomenat dos reconeguts periodistes alacantins en la direcció dels departaments d’Art i Comunicació Audiovisual i de Revistes. Un tercer professional de la comunicació, antic director d’un mitjà, però desvinculat hui dia de la informació diària, dirigirà el departament de Publicacions i Investigació. Els tres professionals, més enllà de la gestió administrativa i de l’elaboració de la memòria anual de la institució, s’encarregaran d’elevar als seus superiors informes i conclusions, entre altres tasques previstes en l’article 27 dels estatuts de l’organisme provincial.

Així doncs, segons expliquen fonts de la Diputació d’Alacant consultades per elDiario.es, els responsables dels tres departaments cobren “indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats” que poden arribar a sumar fins a 1.500 euros mensuals. Les reunions de departament ixen a 200 euros, les de la comissió permanent a 300 i la comissió assessora 100. Com a màxim, es poden convocar cada mes quatre reunions de departament, dues de les comissions permanents i una de la comissió assessora. Si les reunions no se celebren o algú no hi assisteix, no es cobra. Els nous directors de cada àrea “desenvolupen les tasques que corresponguen al seu departament, en funció de la planificació cultural programada en cada exercici”.

Des del nomenament dels tres periodistes, el 31 de juliol passat, el nou equip que dirigeix Pérez Vázquez ha celebrat “algunes reunions a l’agost i ara al setembre han représ l’activitat amb normalitat”, assenyalen les fonts consultades que defensen la transparència dels pagaments. “Totes les remuneracions estan aprovades per la Junta rectora de l’IAC, previstes en els pressupostos anuals i visibles des del portal de transparència. Són les mateixes que estaven establides en les legislatures anteriors, no hi ha hagut cap canvi sobre aquest tema”, postil·len.

L’objectiu del nomenament dels tres periodistes, redactors d’algunes de les principals capçaleres d’Alacant, és la “promoció i comunicació, interna i externa, del Gil-Albert”, segons va declarar la nova directora al diari Información. Els emoluments no han passat desapercebuts en un sector singularment colpejat per la crisi i la precarietat com el de la premsa. La veu d’avís la va donar el periodista Ferran Belda en la seua columna d’opinió setmanal en Las Provincias.