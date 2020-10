El director general del circuit de motociclisme de Xest va adjudicar un milió a dit sent l’únic membre de la mesa de contractació

El director general del Circuit del Motor i Promoció Esportiva SA, Gonzalo Gobert-Cézanne, va adjudicar a dit el contracte més gran de l’any passat, per un milió d’euros, sent ell sol president i únic membre d’una mesa de contractació ben peculiar. “Es reuneix unes quantes vegades una mesa de contractació, l’únic membre de la qual és el director general, cosa que és contradictòria amb la característica intrínseca de qualsevol mesa de contractació, de ser un òrgan col·legiat”, destaca l’informe de fiscalització de l’empresa que ha fet públic dijous la Sindicatura de Comptes.

El contracte, adjudicat mitjançant el procediment negociat sense publicitat (a dit) i urgent, té per objecte prestar el servei de subministrament i col·locació de personal a través d’una empresa de treball temporal i està valorat en 1.070.266 euros. En l’expedient no consta l’acta de la mesa de contractació en què s’obri el sobre amb la documentació sobre els criteris d’adjudicació ponderables mitjançant judicis de valor, “encara que aquesta valoració sí que es fa en una reunió posterior, la qual cosa denota falta de control intern”, segons apunta la Sindicatura de Comptes.

El Consell d’Administració de Circuit del Motor i Promoció Esportiva SA va acordar el nomenament d’una mesa de contractació fixa per a tots els procediments, amb el consell mateix com a òrgan de contractació. No obstant això, en el cas del contracte a dit d’un milió d’euros, només figura el director general com a únic membre en totes les sessions de la mesa de contractació. El directiu tenia la facultat d’adjudicar el contracte, però “no es té constància que se l’haja facultat per a actuar com a òrgan de contractació”.

L’anàlisi de la Sindicatura de Comptes ha detectat contractes licitats durant l’exercici 2019 “que ja ho van ser en exercicis anteriors pel mateix concepte, imports similars i a vegades adjudicats als mateixos licitadors, que són de caràcter recurrent”. En un contracte formalitzat el 2015, però que seguia en vigor l’any passat “s’ha prestat el servei sense cobertura contractual durant dos anys”.

La Sindicatura, que no ha acceptat cap de les al·legacions de l’empresa, recomana a Circuit del Motor i Promoció Esportiva SA que reorganitze el seu departament de contractació per introduir-hi “mecanismes de control intern” i que “arxive tota la informació relativa a cada contracte, inclusivament els menors, en un expedient electrònic ordenat, complet i amb un índex”. A més, també recomana que les meses de contractació siguen de “caràcter estrictament tècnic”.

L’informe també recomana a l’empresa que reorganitze i amplie el seu departament de contractació amb nous mecanismes de control intern i que els expedients de contractació siguen signats electrònicament “amb la finalitat d’expressar la identitat de les persones que en signen cadascun, els càrrecs que ocupen, i també la data en què s’efectua la signatura”. La Sindicatura ja va llançar totes dues recomanacions en el seu informe corresponent al 2017.

La societat va rebre 6,4 milions d’euros en subvencions públiques el 2019, un exercici en què va fer contractes menors amb 167 proveïdors per un valor d’1,7 milions (la Sindicatura de Comptes ha revisat 1.141 factures). La societat està en situació de desequilibri patrimonial i causa de dissolució, ja que té un patrimoni net (19,1 milions) inferior a la meitat del capital social (que és de 28,2 milions). Així doncs, Circuit del Motor i Promoció Esportiva SA haurà de fer enguany “l’operació societària corresponent per a restablir l’equilibri patrimonial”.