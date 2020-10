El director de l’Agència Valenciana Antifrau sobre el regidor que va destapar la Gürtel: “A Espanya es continua condemnant les persones denunciants de corrupció”

El director de l’Agència Valenciana Antifrau (AVAF), Joan Llinares, s’ha referit dijous durant l’XI Seminari de Política 2.0 a la sentència del Tribunal Suprem sobre el cas Gürtel per criticar la falta de protecció als denunciants de casos de corrupció. Llinares ha centrat la seua intervenció en l’anàlisi de les polítiques d’integritat institucional que du a terme Antifrau i ha declarat que “a Espanya es continua condemnant les persones que denuncien casos de frau i corrupció, com ha passat en la recent sentència del cas Gürtel en què el regidor que va destapar tots els fets ha sigut condemnat a quatre anys de presó”.

L’Agència Antifrau manté sota protecció una vintena de denunciants per evitar represàlies, segons l’última memòria de l’organisme. “La protecció de les persones denunciants de corrupció és un assumpte prioritari si volem realment lluitar contra la corrupció, i en aquest punt l’AVAF ha sigut pionera, ja que ha sigut la primera autoritat a Espanya que ofereix aquesta mena de protecció. En aquests moments, 21 persones s’han acollit a l’Estatut de Protecció de l’Agència”, afig Llinares.

Espanya, tal com ha recordat Llinares, té fins al 2021 per a dur a terme la transposició de la Directiva Europea 2019/1937 de protecció de les persones denunciants de corrupció, més coneguda com a Directiva Whistleblowers. “El Ministeri de Justícia, que és l’encarregat a Espanya de coordinar i impulsar els treballs de la transposició de la Directiva hauria d’haver obert la convocatòria d’audiència pública el mes de setembre i esperem que en les pròximes setmanes aquesta convocatòria siga efectiva, ja que aquesta Directiva permetrà dotar de protecció les persones que denuncien fets constitutius de frau i corrupció”, va assenyalar.

El seminari ha sigut organitzat per la Càtedra de Participació Ciutadana, Govern Obert i Dades Obertes (Pagoda) de la Universitat de València juntament amb la Conselleria de Transparència de la Generalitat Valenciana i l’Associació Valenciana de Politologia (Avapol) i s’ha celebrat sota la modalitat en línia a causa de l’actual situació sanitària per la pandèmia de la COVID-19.