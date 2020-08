Verema lliure de COVID: habitatge públic per a temporers, equips de protecció i colles estables per a evitar brots com en la recollida de la fruita

El brot de coronavirus en un assentament de temporers a Lleida ha posat de manifest les condicions de precarietat en les quals viuen i treballen les persones en el sector primari a Espanya. El temor al sorgiment de nous brots en l'àmbit laboral i la seua expansió, com a conseqüència d'un treball que requereix de múltiples desplaçaments, ha portat als governs autonòmics i empreses del sector a posar el focus en les mesures de prevenció a poques setmanes de l'inici de les campanyes de recollida de fruites.

Entre l'última setmana d'agost i la primera de setembre comença la verema en les denominació d'origen d'Utiel-Requena, una campanya que suposa la contractació d'entre 500 i 900 persones, segons l'organització agrícola a la qual es consulte. La preocupació de la Generalitat i de les organitzacions agràries se centra en la verema per l'elevada taxa de mobilitat entre temporers, que viuen i treballen en condicions precàries i sovint en situació irregular. Després d'aquesta campanya començarà la del cítric, més extensa i amb major volum de treball, encara que amb una figura de treballador més consolidada.

El ministeri, comunitats autònomes i organitzacions agrícoles han mantingut des de juliol diverses reunions per a abordar els plans de prevenció. En el cas valencià, la conselleria d'Agricultura ha organitzat al costat dels municipis una xarxa d'habitatges que estaran disponibles per a poder aïllar als treballadors que presenten símptomes i a les colles, per a evitar una hipotètica propagació del virus i incrementar el control en cas d'haver-hi algun positiu. El departament que dirigeix Mireia Mollá planteja que els empresaris realitzen una declaració responsable com a ocupadors, on es comprometen a adoptar mesures de prevenció per al contagi de la COVID-19.

L'Associació Valenciana d'Agricultors (AVA-ASAJA) i la Unió de Llauradors, les dues principals entitats del sector en la Comunitat Valenciana, han elaborat un protocol conjunt de prevenció de contagis, en línia amb les recomanacions dels ministeris de Sanitat i Agricultura, on plantegen la creació de colles estables de treballadors per a tindre més controlats els grups de convivència i evitar la dispersió. Els agricultors temen que si es donen positius durant la campanya s'estigmatitze al sector agrícola i als treballadors del camp, molts d'ells migrants, per la qual cosa han sol·licitat a la vicepresidència de la Generalitat una reunió en la qual abordar l'actuació de cara a l'arribada de demandants d'ocupació. Demanen a l'Executiu autonòmic que assumisca el cost de realitzar proves PCR massives als treballadors, una qüestió que Agricultura vol vincular a la contractació, perquè no es convertisca en un "passaport sanitari".

El protocol inclou jornades de prevenció de riscos laborals, que insisteixen en la correcta utilització dels equips de protecció individuals (EPI) i en la distància de seguretat mentre es faça el treball. Les organitzacions insisteixen als seus empresaris en la importància d'un correcte ús dels equips de protecció i en la formació del personal, així com en la creació de grups de convivència estables i limitar els contactes entre ells. Els equips de treball (tisores, cistells) seran d'ús personal i es procurarà la neteja i desinfecció abans del començament de la jornada i en finalitzar la mateixa, evitant que es mesclen les unes amb les altres.

Els temporers que presenten simptomatologia d'una possible infecció respiratòria seran aïllats de manera preventiva en la xarxa d'habitatges acordada entre la conselleria i els ajuntaments i hauran de posar-se en contacte amb el metge d'atenció primària o al telèfon habilitat per al coronavirus. El treballador informarà l'agricultor o empresa agrícola i aquest informarà el Servei de Prevenció de Riscos Laborals, segons indica el protocol de les organitzacions. El Govern insisteix a les comunitats i organitzacions empresarials en la necessitat de garantir les condicions sanitàries dels treballadors en els habitatges i la jornada laboral: "A més de la higiene personal, es posaran els mitjans necessaris per a garantir la higiene dels llocs d'allotjament, transport i treball, que haurà d'intensificar-se en relació amb la pràctica habitual. Les polítiques de neteja i desinfecció de llocs i equips de treball, són importants mesures preventives", recull la guia.