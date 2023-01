Els caps de la trama Gürtel: “Hi havia química amb Francisco Camps”

Francisco Correa i Pablo Crespo, caps de la xarxa Gürtel, han confirmat que l’expresident autonòmic Francisco Camps exercia una mena d’enllaç amb la trama a València. “Hi havia química amb Francisco Camps”, ha declarat Crespo davant el tribunal de l’Audiència Nacional que jutja la peça separada 5 del cas Gürtel sobre l’adjudicació d’un estand en la fira Fitur i els contractes menors amb la Generalitat Valenciana.

Les declaracions de tots dos acusats són una de les claus d’Anticorrupció per a apuntalar la seua acusació contra Francisco Camps, per al qual sol·licita dos anys i sis mesos de presó, a més d’inhabilitació per a càrrec públic durant deu anys, pels presumptes delictes de prevaricació i de frau a l’Administració pública. Crespo i Correa han arribat a un pacte de conformitat amb el ministeri públic i han confessat que la xarxa corrupta va crear una delegació a València, encapçalada per Álvaro Pérez El Bigotes, per encarregar-se dels actes del PP i obtindre de passada adjudicacions públiques.

Els dos caps de la trama han reconegut que, després de la ruptura amb el PP nacional —“les relacions amb [Mariano] Rajoy no eren bones”, ha dit Crespo—, van enviar el 2004 El Bigotes de delegat de Gürtel a València a causa de la seua excel·lent relació d’amistat amb el president de la Generalitat Valenciana llavors. “Correa va decidir que, a falta de faena [a Madrid], podia encetar una nova via a València, perquè hi teníem oportunitats”, ha afirmat Pablo Crespo.

Així doncs, Álvaro Pérez era el responsable de tractar amb els dirigents del PP valencià, encara que Crespo i Correa han reconegut que van tractar poc Camps, a qui van conéixer personalment en el casament d’El Bigotes i en l’enllaç nupcial de la filla de l’expresident José María Aznar amb Alejandro Agag. Pérez informava puntualment dels avanços en la capital del Túria als seus caps, tal com reflecteixen algunes de les converses telefòniques intervingudes policialment que s’han escoltat en la segona sessió del judici.

Pablo Crespo ha descrit els “problemes” del PP valencià per a abonar els deutes amb l’empresa Orange Market per actes electorals. En contrapartida, la trama va obtindre adjudicacions i contractes menors de la Generalitat Valenciana, que en aquest judici se cenyeixen a 1,8 milions d’euros en contractes menors, a més de 366.000 euros per l’estand de Fitur el 2009. “Si almenys no ens pagaven d’una banda, que ens donara contractació pública”, ha resumit Crespo.

L’acusat ha explicat que la mateixa Administració valenciana en mans del PP, “en tots els casos”, els requeria el fraccionament de les factures. “Nosaltres posàvem els mitjans per a fraccionar”, ha confessat. Pablo Crespo també ha enumerat, a preguntes de la fiscal, algunes de les adjudicacions públiques que va obtindre la trama (la retransmissió de la visita del Papa el 2006 o l’Open de Tenis, entre altres).

La fiscal anticorrupció ha mostrat els fitxers intervinguts a la trama que reflecteixen els regals de Nadal a rellevants consellers ‘populars’ de l’època, entre ells Juan Cotino o Vicente Rambla. “És una llista extensíssima de regals de Nadal, no sols a gent amb qui tinguérem relació, sinó també per a gent amb qui poguérem tindre’n en un futur”, ha explicat Crespo, que ha posat l’exemple del gabinet de l’alcaldessa de València llavors, Rita Barberá.

Regals de Gürtel a la família Camps

A més, la llista inclou regals per als fills i els pares de Francisco Camps i també per a les seues secretàries i la seua dona, Isabel Bas. De fet, la fiscal també ha preguntat a Crespo per la col·laboració que va oferir la trama per a dissenyar la reforma de la cèntrica farmàcia propietat d’Isabel Bas, segons es desprén de converses telefòniques intervingudes per la Policia. L’acusat ha matisat que la dona de Camps simplement “va demanar consell” a El Bigotes, que “té molt de gust per al disseny”. Finalment, només es van elaborar uns “esbossos” i “allò va quedar en no res”, ha dit.

Francisco Correa, màxim líder de la xarxa Gürtel, estava allunyat de València, però també rebia els ‘comunicats’ del negoci de la mà d’Álvaro Pérez. En la seua declaració, Correa ha donat una visió global de la relació del seu grup empresarial amb el PP, tant a Génova com a València. “Érem com un braç del PP”, ha resumit l’acusat, que també ha arribat a un pacte de conformitat amb la Fiscalia Anticorrupció.

Correa ha confirmat que, quan Álvaro Pérez va aterrar a València, només coneixia Francisco Camps i que el president de la Generalitat Valenciana llavors va anar presentant-li dirigents i alts càrrecs de l’Administració autonòmica.

“Treballar amb el partit i l’Administració”

“Arran del canvi de president [del PP] d’Aznar a Rajoy” les relacions amb Génova es van torçar i El Bigotes “va encetar una bona relació amb Camps”, ha declarat. “Vaig plantejar obrir una oficina a València per treballar amb el partit i l’Administració”, ha relatat Francisco Correa.

“Vam començar a treballar en campanyes i actes del partit a València com ho hem fet a Madrid durant 14 anys”, ha afegit. L’acusat també ha sostingut que Camps coneixia el bagatge de la xarxa d’empreses de Gürtel pel que fa als treballs electorals previs per al PP nacional.

Francisco Correa també ha tret pit en algun moment de la seua declaració sobre la qualitat de la faena que feien les seues empreses. “Hem demostrat que teníem capacitat, vam organitzar la visita del Papa amb un milió de persones [assistents]”, ha afirmat. El cap de la trama ha incidit en què sempre ordenava a Álvaro Pérez que “parlara amb el president [Francisco Camps] perquè li donara més faena”.

Després de la declaració de Correa i Crespo, la pilota passa directament a la teulada d’Álvaro Pérez, abans “amigito del alma” de Francisco Camps. El Bigotes també ha arribat a un acord de conformitat amb Anticorrupció i ha detallat en un escrit remés al tribunal la seua relació íntima amb l’expresident valencià.

Una relació, tant comercial com d’amistat, que es traduïa en passejos prop del domicili de Francisco Camps o en trobades en el Club de Tenis de València. No obstant això, l’interrogatori de Crespo i Correa s’ha allargat tant de temps que la declaració d’Álvaro Pérez s’ha posposat per a la pròxima sessió del judici, prevista per al 13 de febrer vinent.