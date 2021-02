Els contagis a la Comunitat Valenciana encadenen cinc dies de descensos per primera vegada des de novembre, però repunten les hospitalitzacions

La Comunitat Valenciana comença a doblegar la corba de contagis o almenys n’ha frenat l’increment, cosa que confirmaria que el pitjor de la tercera onada originada amb motiu de les festes de Nadal ja hauria passat i que comencen a fer efecte les dures restriccions implantades a partir del 7 gener primerament (tancament de l’hostaleria a les 17.00 hores) i especialment a partir del 19 de gener, amb el tancament total de l’hostaleria, de les instal·lacions esportives i del comerç a les 18.00 hores.

El resultat de la resta de les mesures, com ara la limitació de reunions a convivents i els tancaments de les grans ciutats, no es pot valorar encara, perquè s’han aprovat fa menys temps, tot que es pot esperar que contribuïsquen a reduir el nombre de contagis.

Segons les últimes dades del Ministeri de Sanitat, la incidència de contagis per cada 100.000 habitants en l’acumulat de dues setmanes ha encadenat cinc dies seguits de descensos, cosa que no passava des del mes de novembre. En concret, entre el 24 i el 30 de novembre, quan va baixar de 283 a 234 casos. En aquell moment, amb lleugeres pujades i baixades, les xifres van caure fins a 192 casos per cada 100.000 habitants registrats el dia 14 de desembre.

Des de llavors, es disparen de manera progressiva fins al pic màxim de 1.459 casos per cada 100.000 habitants registrat el 27 de gener passat, fet que dona una idea de la magnitud de la tercera onada, que ha desbordat el sistema sanitari valencià.

No obstant això, des d’aquell dia la incidència acumulada ha anat descendint fins a 1.352 casos registrats dilluns (865 de mitjana a Espanya), una caiguda del 7,4%. Aquesta setmana serà clau per a comprovar si la tendència continua a la baixa.

L’altra cara de la moneda la representen les hospitalitzacions. Malgrat que els ingressos en planta acumulaven també uns quants dies de descens, ja que han passat de 4.173 pacients, pic màxim registrat el 25 de gener passat, a 3.812 del 29 de gener, en els dos últims dies han repuntat fins a 4.003 pacients dilluns.

En el cas de les Unitats de Cures Intensives (UCI), dilluns es va produir un lleu descens per primera vegada en una setmana, ja que van baixar de 670 a 654 ingressats. El 14 de desembre passat, els hospitals valencians tenien 962 pacients ingressats en planta per coronavirus i 236 en l’UCI.

Pel que fa a les defuncions, al gener s’han produït el 38% de les 4.802 morts registrades –de manera oficial– a causa del SarsCov2 des del gener de 2020. I de tot el mes de gener, aquesta última setmana ha sigut la que ha presentat pitjors registres, amb 671 morts (una mitjana de més de 95 al dia).