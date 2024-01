Els hospitals de Gandia, Sagunt, Alzira o La Fe continuen saturats, malgrat el descens de casos de grip i Covid

La Conselleria de Sanitat estudia eliminar la setmana vinent l’obligatorietat de la màscara en centres sanitaris i sociosanitaris si continua la tendència a la baixa de les infeccions respiratòries, però aquesta decisió s’adoptarà “sempre” amb “criteris tècnics” i des de “la prudència”.

Malgrat la millor situació dels diferents recursos, la saturació per l’allau de casos de grip i de Covid persistia dimecres en alguns hospitals de la Comunitat Valenciana.

Segons van informar elDiario.es els sindicats UGT i CCOO, en el d’Alzira hi havia 48 pacients pendents d’ingrés a mitjan matí. A Gandia atenien al voltant de 300 pacients al dia en urgències, un nombre elevat, igual al qual es dona en l’època estival quan la ciutat està plena de turistes. A l’Hospital de Sagunt van ingressar sis persones que no van poder fer-ho un dia abans per falta de llits i l’UCI estava plena. En La Fe de València hi havia al matí 11 pacients pendents d’ingrés, dels quals cinc ja tenien llit assignat. Per no saturar l’àrea d’urgències, hi havia pacients distribuïts entre UTM (Unitat de Tècniques Mèdiques), URPA (Unitat de Recuperació Postanestèsica), butaques, sala d’observació d’adults i àrea de llits. A Elx, l’hospital estava ple i els ingressos d’urgències estaven des de dimarts sense pujar a planta.

Davant aquesta situació, la secretària general responsable de sanitat en CCOO, Rosa Atiénzar, va comentar que “la pressió assistencial va disminuint en alguns departaments de salut, però es manté en alguns hospitals com Alzira, Gandia o Sagunt”, per la qual cosa va insistir “en la necessitat de reforçar la sanitat pública amb més personal per a donar resposta a l’augment de la demanda que es produeix sempre en aquesta època de l’any”. També des d’UGT van demanar “augmentar la plantilla estructural i l’aplicació dels mòduls de reforç per a millorar el sistema sanitari”.

El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, va destacar dimecres que és la tercera setmana consecutiva de baixada tant de la incidència –dels 1.318,7 casos amb què es va iniciar el 2024 als 1.297,4 casos de la setmana anterior i als 1.035 d’aquesta– com de la pressió hospitalària, que ha caigut 7,5 punts en els últims set dies.

D’aquesta manera, va comentar que, si la setmana passada la Comunitat Valenciana estava en l’altiplà de la incidència de la corba de contagis, amb l’última actualització de dades “estem ja en una tendència a la baixa, sembla que hi ha una lenta i progressiva disminució de la incidència i clarament va disminuint la pressió assistencial”.

D’aquesta manera, si registra la setmana vinent “una baixada de la incidència mitjanament significativa, juntament amb una disminució de la pressió assistencial i un descens dels contagis en determinats grups d’edat, es replantejaran que la setmana vinent l’ús de la màscara passe a se una recomanació i no una obligació en aquests espais. Amb tot, ha insistit que la decisió s’adoptarà sempre sota dos criteris: ”El primer, escoltar els tècnics, i el segon, la prudència“.