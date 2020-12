Els hospitals valencians habiliten més sales, redueixen operacions i deriven pacients per l’augment d’un 45% dels ingressos

L’enorme increment de contagis que ve experimentant la Comunitat Valenciana en la segona quinzena d’aquest mes està portant de nou al límit la capacitat assistencial dels hospitals valencians.

Després de registrar-se dilluns 323,76 casos per cada 100.000 habitants en l’acumulat de les últimes dues setmanes, un 14% menys que els 376,24 caos registrats dijous passat 24 de desembre (el pic més alt fins hui des que va acabar l’estiu), dimarts la incidència acumulada va tornar a créixer de manera significativa fins a 363,99 casos, molt per damunt de la mitjana espanyola (255,55).

El territori valencià torna a situar-se així com el tercer amb pitjors registres després de les Balears (522,85) i Extremadura (422,59). Des del 14 de desembre passat, en què es va aconseguir la dada més baixa després de la segona onada amb 192,49 casos per cada 100.000 habitants en dues setmanes, l’augment de contagis ha sigut del 89%.

Aquesta situació s’ha traduït en un increment exponencial de l’ocupació hospitalària. En concret, dimarts es va arribar a 1.746 persones ingressades (un 45% més que fa dues setmanes) de les quals 278 estan en les unitats de vigilància intensiva (un 17% més que el 14 de desembre).

Segons han informat fonts de CCOO i UGT, els hospitals han tornat a prendre mesures extraordinàries davant el gran augment de la pressió assistencial. Així, per exemple, centres com l’Arnau de Vilanova a València o com els d’Oriola, Vinaròs, Xàtiva o Manises estan quasi al 100% d’ocupació en les UCI, mentre que a Dénia ja hi ha hagut derivacions a altres recursos hospitalaris.

A més, a l’hospital La Fe de València s’ha alliberat la planta de traumatologia per acollir-hi pacients COVID-19, igual que s’ha fet en el de la Plana amb la sala de tecnificació, que s’ha habilitat per a pacients estables.

Sobre aquest tema, el portaveu d’UGT en matèria de Sanitat, Jesús García, ha advertit que “amb aquesta progressió se saturarà el sistema, a més que els professionals de totes les categories estan completament esgotats per la situació”.

García ha comentat que s’hauria de preparar “un pla de futur per a atenció primària igual que especialitzada amb creació de places estructurals i infraestructures preparades per a una altra possible pandèmia futura” i a més ha exigit que s’eliminen “les taxes de reposició per evitar la manca de professionals”.

En la mateixa línia, M. Ángeles Gómez, responsable de negociació col·lectiva de la Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris, FSS CCOO-PV, ha afirmat que “la pressió assistencial en la majoria dels Departaments de Salut de la Comunitat està pujant, si bé la incidència per COVID no és la mateixa en tots” i ha assegurat que “el personal està desbordat i esgotat en aquesta tercera onada, sense haver pogut recuperar-se de les anteriors”.

Per fer front a aquest repte sanitari, CCOO exigeix que s’aborden sense demora les mesures necessàries per al reforçament del sistema sanitari, incrementant les plantilles amb caràcter estructural de manera que es dote el sistema del personal suficient per a atendre les necessitats ordinàries d’atenció a la població: “Per això és imprescindible eliminar la taxa de reposició. És el moment de recuperar l’ocupació perduda durant la crisi i incrementar les ràtios de professionals per poder atendre la població adequadament i amb seguretat”.

Per part seua, el sindicat CSIF ha avisat que la planta de preingressos de l’Hospital de la Ribera ha estat tancada entre el 24 i el 26 de desembre, malgrat la pressió hospitalària i la saturació en Urgències. La central sindical ha lamentat la “desorganització i improvisació” i ha reclamat més planificació i reforços de personal.

El Govern valencià estudia noves mesures

Les autoritats sanitàries de la Conselleria de Sanitat es van reunir dimarts i van analitzar amb preocupació la situació de la pandèmia a la Comunitat Valenciana.

Com va informar elDiario.es, des de Salut Pública ja es van mostrar partidaris d’endurir les restriccions amb vista a les pròximes dates, tenint en compte la celebració imminent de la Nit de cap d’any i l’arribada dels festius del dia cap d’any i dels Reis.

Els responsables de Sanitat van actualitzar totes les dades i van mantindre contacte amb els municipis més afectats, com per exemple Llíria. No obstant això, encara que fins ara no s’han anunciat noves restriccions, no és descartable que al llarg de dimecres hi haja novetats sobre aquest tema, més encara després de les xifres de rècord registrades dimarts, amb 3.590 nous positius, la xifra més alta des que es va deslliurar la pandèmia, i 60 morts.