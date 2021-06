Els socis del Pacte del Botànic pressionen Ximo Puig amb les reversions d’hospitals en l’equador de la legislatura

Reversions, rodalia i el sistema de mitjans de comunicació públics. Els socis del Govern del Botànic estrenyen el president de la Generalitat, Ximo Puig, recordant-li el full de ruta del Govern del Botànic previ a la crisi sanitària. En la sessió de control de dijous, el portaveu de Compromís, Fran Ferri, i la portaveu d’Unides Podem, Pilar Lima, van interpel·lar el representant de l’executiu per l’agenda valenciana, en segon pla per la pandèmia.

Els socis del PSPV en el parlament autonòmic, en vespres del segon aniversari del segon acord del Govern progressista, intensifiquen la pressió sobre el partit majoritari. Compromís ha encetat aquesta setmana una campanya de denúncia dels retards en la xarxa de rodalia i reclama una gestió autonòmica amb la transferència de competències i de recursos, mentre que Unides Podem insisteix a significar-se contra el projecte d’una empresa pública que absorbisca els treballadors dels hospitals privatitzats. Els valencianistes qualifiquen el servei ferroviari valencià com el “pitjor” d’Espanya per la “falta d’inversió” i els retards constants, que han provocat desenes de queixes d’usuaris. Dels 3.400 milions pressupostats en la xarxa de rodalia en l’última dècada s’han executat 300.000 euros, segons la formació. Pel que fa a les reversions de Sanitat, els morats, per part seua, critiquen que en moments de crisis sempre traguen rèdits els mateixos, i assenyalen les privatitzacions.

Lima ha insistit que l’executiu del Botànic ha vingut per “posar fi al mercantilisme” del PP, que va fer de la Sanitat “una mercaderia més” i ha advertit “les persones que estan utilitzant els treballadors per dividir el Botànic i provocar tensions, que no les necessitem, perquè tenim solucions”. La portaveu d’Unides Podem en les Corts Valencianes creu que l’exemple de reversió de l’hospital d’Alzira és “un model reeixit que dona garanties jurídiques i laborals” amb “el principal objectiu de blindar la sanitat pública valenciana” i ara, ha subratllat, “l’obligació és mantindre’l ferm a Torrevella sense desviar-se del camí davant dels intents de tornar a privatitzar-la”.

El president demana centrar el debat en la cerca d’un model “de qualitat” capaç de ser “sostenible, eficaç, eficient i que done la millor resposta que es mereixen els valencians” perquè, ha advertit, “els recursos no són infinits”. Puig ha recordat que després de la reversió de l’hospital d’Alzira el 2018, gestionat per Ribera Salut, el pròxim 15 d’octubre toca el torn del de Torrevella i cal fer “una anàlisi de com millorar la gestió” d’aquests departaments. Puig insisteix que, davant l’amenaça dels neoliberals, que volen destruir l’estat del benestar, cal “posar unes bases consistents perquè el sistema públic siga absolutament sostenible, finançable, eficaç i capaç de donar resposta des de la qualitat”.

Coincidint amb el tercer aniversari de l’inici d’emissions d’À Punt Mèdia, els valencianistes reclamen un contracte programa que complisca la legalitat. L’acord entre Presidència i l’ens públic va amb sis mesos de retard, atés que caducava a principis del 2021 i que no hi ha aparença d’acord. El cap del Consell, lamentava Ferri, ha deixat sense respondre les seues preguntes.