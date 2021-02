FGV prolongarà la línia 6 de tramvia des de les Arenes fins a la Marina de València per reduir les esperes de 20 minuts a 7,5

La xarxa de tramvia de Metrovalència experimentarà millores notables sobretot en tota la zona del Marítim amb una de les actuacions incloses en el Pla de Millora de Freqüències presentat fa poc pel conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España.

Segons han informat fonts del departament esmentat, en aquests moments es redacta l’estudi informatiu del projecte que implicarà una millora important en la freqüència de pas mitjana de les línies 4 i 6, ja que es reduirà a uns 7,5 minuts, davant dels actuals de 10 minuts a 20, depenent del punt d’origen i la destinació.

L’actuació consistirà en l’ampliació del bucle del tramvia de la zona de les línies esmentades en la zona del Cabanyal-el Canyamelar. Per fer-ho, es connectaran les parades actuals de les Arenes (línies 4 i 6) i la Marina de València (línia 8) pel carrer d’Eugènia Viñes mitjançant un ramal nou.

D’aquesta manera, tots els tramvies de la línia 6, en arribar a l’estació de les Arenes, seguiran el recorregut pel carrer d’Eugènia Viñes, i donaran servei a la parada actual de la Marina de València, a la qual actualment només accedeixen els tramvies de la línia 8.

De la seua banda, els tramvies de la línia 6 que isquen des del Marítim-Serradora circularien pel carrer del Doctor Lluch. Aquesta acció suposa una simplificació de la xarxa mitjançant la supressió de la línia 8, de recorregut curt que no caldria mantindre, perquè quedaria assumit en el de la 6.

Les actuacions a desenvolupar en el projecte comprenen tant l’obra civil, via, electrificació i instal·lacions de seguretat i comunicacions, peatge, informació al viatger i serveis afectats d’aquest nou tram. El termini d’execució estimat per a aquest projecte d’estudi serà de sis mesos des de la signatura del contracte i s’estima que les obres s’executaran el 2023. La redacció del projecte d’estudi de construcció per a l’ampliació del bucle de tramvia del Marítim tindrà un cost de 120.000 euros.

El Pla de Millora de Freqüències, les primeres obres del qual s’executaran l’any 2022, preveu altres actuacions en la xarxa de Metrovalència que permetran reduir les esperes en alguns trams, com l’Eliana-Empalme, on s’aconseguirà un descens important dels temps de pas, ja que es fixa una nova freqüència de 12 minuts. La freqüència actual en aquesta zona era de 30 minuts de Paterna a l’Eliana i de 15 minuts d’Empalme a Paterna. Així mateix, en el tram entre Torrent i Picassent es reduiran els temps d’espera en 18 minuts, per la qual cosa es permetrà donar un servei millor a les persones residents i que treballen en la zona.

Per fer possible aquesta millora sobre l’oferta de transport actual de la xarxa de metro i tramvia, es destinaran més de 235 milions d’euros a noves actuacions tècniques i incorporació de nous tramvies.

De la quantitat anunciada, més de 90 milions d’euros s’invertiran en les línies de metro per desdoblar trams de via única, augmentar els punts d’escapatòria i encreuament en diferents trams en superfície, suprimir passos a nivell i modernitzar enclavaments i sistemes de protecció de trens.

La inversió en la xarxa tramviària ascendeix a més de 127 milions d’euros i comprén l’adquisició de noves unitats, l’ampliació del bucle de la zona del Cabanyal-el Canyamelar, la prolongació de les andanes actuals, la instal·lació de noves escapatòries i enclavaments i la modernització dels sistemes de protecció i control de tramvies.