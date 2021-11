La Fiscalia arxiva una denúncia per delicte d’odi contra un edil socialista que va vincular Vox amb l’auge de les agressions homòfobes

La Fiscalia Provincial de València ha arxivat la denúncia de Vox contra l’edil socialista de l’Ajuntament de Cullera que va vincular l’auge dels moviments d’extrema dreta amb els atacs LGTBIfòbics, la violència de gènere i les agressions contra persones migrants. Morales, edil socialista de Joventut, Oci, Cultura Urbana i Participació Ciutadana, va publicar un vídeo en el seu compte d’Instagram en què titlava Vox de “feixista”, al caliu del salvatge assassinat del jove Samuel Luiz a la Corunya.

El regidor acusava Vox d’estendre “discursos d’odi contra les persones migrants, contra les persones homosexuals i contra les dones”. “Considere que Vox, o l’ascens de la ultradreta, és culpable que estiga passant tot això, cada dia tinc més por, perquè soc gai”, assegurava Morales.

La formació d’extrema dreta va denunciar l’edil per un presumpte delicte d’odi el 8 d’agost passat. “Imputa al nostre partit la culpabilitat en agressions, amb resultat de mort, a homosexuals i lesbianes; així com a defensar un discurs de l’odi”, deia el comunicat de la formació ultra.

El portaveu adjunt de l’extrema dreta en les Corts Valencianes, José María Llanos, assegurava que “gràcies als diners públics, i a les xarxes socials, personatges com aquest [en referència a l’edil Álex Morales] volen crear en l’opinió pública un rebuig sobre formacions polítiques com Vox, que defensen, quasi en solitari, la dignitat de tota persona, siga com siga la raça, la religió, el sexe, la ideologia o l’orientació sexual”. Llanos va afirmar que les declaracions del jove pretenien “criminalitzar” Vox. També l’acusava de “falsari” i “manipulador”. Uns quants membres de la formació, entre ells l’advocat i regidor de Vox a l’Ajuntament de València José Gosálbez, van presentar la denúncia a l’entrada del consistori de Cullera.

Després d’haver obert diligències d’investigació penal, un tràmit preprocessal obligatori, la secció de delictes d’odi de la Fiscalia Provincial de València ha arxivat la denúncia, segons ha confirmat aquest diari. L’edil Álex Morales assegura que, després de fer-se pública la denúncia, va ser amenaçat i insultat en xarxes socials.