La Fiscalia de delictes d’odi investiga una agressió neonazi a València després de la manifestació ultra del Primer de Maig

La secció de delictes d’odi de la Fiscalia Provincial de València ha obert diligències arran de l’agressió patida a les mans d’un grup d’una desena de neonazis per un jove al carrer del Serpis a la capital valenciana dissabte passat. L’agressió es va produir poques hores després de la celebració d’una marxa convocada pel partit España 2000 al barri del Carme en què es va exhibir simbologia feixista. La Policia Nacional va perimetrar la marxa i va bloquejar una contramanifestació antifeixista a la plaça de Santa Mònica, a l’altre costat del vell llit del riu Túria, mentre els ultres celebraven un acte als peus de les Torres de Serrans.

El jove agredit, sense vinculacions polítiques, va rebre colps i puntellons per tot el cos per part d’una desena d’ultres, segons ha contat a La Marea. Els agressors van fugir del lloc corejant consignes com Sieg Heil i van amenaçar uns quants veïns que els recriminaven la seua actitud i que van gravar la pallissa des dels balcons. Un altre component del grup neonazi va amenaçar la víctima amb una navalla.

Una patrulla de la Policia Nacional va acudir a la zona on el jove va patir l’atac, que també van presenciar els seus acompanyants. Els agents que investiguen l’atac tenen un vídeo, principal pista per a localitzar als agressors. De la seua banda, la Fiscalia, segons ha confirmat aquest diari, investiga els fets per un presumpte delicte d’odi.

Marxa amb simbologia feixista en ple centre

L’agressió es va produir poc després de la celebració d’una manifestació, a què a penes van acudir mig centenar d’ultradretans, convocada pel partit España 2000. La marxa va desfilar en ple centre de la ciutat de València davant l’estupor de vianants i veïns.

Un dispositiu de la Unitat d’Intervenció Policial (UIP) va envoltar la plaça dels Furs impedint l’accés a passejants i veïns, mentre l’acte ultra acabava amb parlaments als peus de les Torres de Serrans.

A l’altra banda de l’antic llit del riu Túria, la contramanifestació antifeixista que havia partit del barri de Benimaclet va ser encapsulada a la plaça de Santa Mònica sense que s’hi registraren incidents.

Guay. Nazis en pleno centro de València haciendo el saludo nazi sin pudor ninguno.



Normalidad Democrática. pic.twitter.com/VkcXRuKSwE — Esther Sanz (@_EstherSanz_) 1 de mayo de 2021

Esther Sanz, membre del Consell Estatal Ciutadà de Podem, va presenciar la marxa des d’un bar del cèntric barri del Carme. Segons ha denunciat en el seu compte de Twitter, els manifestants van cantar el Cara al sol exhibint banderes franquistes i simbologia neonazi.

En un altre vídeo penjat en Twitter per una veïna s’observen banderes falangistes i la presència d’algun menor d’edat. També una pancarta que deia: “Fúria obrera, secció d’assalt”.

Cosas que me dan miedo (1) pic.twitter.com/mGlz28ub9D — Inma Sánchez (@kayaya19) 1 de mayo de 2021

El diputat autonòmic de Compromís Carles Esteve ha registrat preguntes a la Delegació del Govern per saber “per què no es va encapsular els grupuscles d’aquesta concentració quan es va acabar, com sí que ha passat en altres manifestacions”. Esteve considera que “el mateix dispositiu policial ho hauria d’haver previst”.