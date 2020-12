La Fiscalia demana al jutge que investiga Carlos Fabra la reobertura de la causa pel camp de golf de Borriol vinculat a Sergio García

L’extensa investigació que ha portat en secret durant tres anys el jutge Jacobo Pin sobre el patrimoni i els comptes de Carlos Fabra i el seu entorn familiar ha tingut conseqüències imprevistes en altres sumaris de presumptes casos de corrupció arxivats provisionalment i que afectaven directament l’expresident de la Diputació de Castelló. La Fiscalia, segons revela la interlocutòria del titular del Jutjat d’Instrucció número 4 de Castelló, ha sol·licitat la reobertura de les diligències prèvies d’investigació del cas del camp de golf de Borriol, vinculat al conegut golfista castellonenc Sergio García, que va arribar a ser número 2 de la classificació mundial.

La sol·licitud del ministeri fiscal arriba en “virtut de les investigacions policials practicades” en la causa, fins ara secreta, que investiga el patrimoni de la família Fabra i el presumpte intent d’“emmascarament”, segons l’expressió del magistrat, del patrimoni de l’expolític del Partit Popular davant la tessitura de tornar a Hisenda la quantitat deguda arran d’una sentència condemnatòria de l’Audiència Provincial de Castelló.

L’informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (Udef) de la Policia Nacional ha detectat que Victoriano García García i María Consuelo Fernández Beltrán, pares del golfista Sergio García, van emetre un xec bancari nominatiu a nom de Carlos Fabra per valor de 100.000 euros. Victoriano García, administrador únic de la mercantil Golf Borriol SL, que gestiona el camp de golf La Coma de Borriol, va declarar davant el jutge que el pagament obeïa al capital del préstec que es va verificar” a Carlos Fabra, segons un contracte signat el 15 d’octubre de 2009.

El contracte, segons apunta la interlocutòria del jutge, preveia un termini d’amortització d’un màxim de sis anys (fins al 15 d’octubre de 2015). El jutge desconeix si el pretés préstec es va tornar i com es va tornar, malgrat el requeriment exprés del magistrat en aquest sentit. En cas que no s’haja tornat, el magistrat vol saber el “motiu que justifica l’exempció de la devolució si no s’ha efectuat reintegrament, malgrat que el requeriment incloïa aquesta petició expressa”.

En la causa que ara pretén reobrir el ministeri fiscal van estar imputats Carlos Fabra i Victoriano García per un presumpte delicte de frau solidari. La mercantil Golf Borriol SL, que gestiona el camp de la localitat castellonenca, històricament vinculat a Fabra, va abonar al fill de l’expolític del PP, Borja Fabra Fernández, 30.000 euros, segons han detectat les perquisicions de la Udef. A requeriment del magistrat, l’empresa afirma que el pagament correspon als “diversos deutes assumits originàriament per l’ Asociación Deportiva Club de Campo del Mediterráneo pel pretés “acord d’adjudicació de béns i crèdits en paga d’assumpció de deutes signat el 29 de novembre de 2013”. L’acord naix, segons la interlocutòria del jutge Jacobo Pin, pel pretés préstec que hauria fet el fill de Fabra a l’associació de socis del club de golf, que va ser assumit per la societat Golf Borriol SL.

L’empresa ha sigut absorbida per una Sicav (56,75% de l’accionariat) i una patrimonial (43,20%) localitzades a Luxemburg i Victoriano García hi manté un 0,05% de la propietat, segons les dades consultades per elDiario.es en el Registre Mercantil. La societat, després de la cessió del ruïnós camp de golf a la família del golfista Sergio García, ha tingut unes quantes ampliacions de capital en els últims anys: 500.000 euros el 2014; 4,1 milions el 2015; i 1,2 milions el 2016.

La societat participa en una altra empresa, Pozo Romeral SA, de la qual Victoriano García és administrador únic. Aquesta mercantil, domiciliada en el club de golf mateix, es dedica a la captació, depuració i distribució d’aigua. Golf Borriol SL va fer un segon pagament, en aquest cas abonat directament a Carlos Fabra, i que “es correspondria” a part del preu de les 24 accions de la mercantil Pozo Romeral SA, segons l’escriptura davant notari de la compravenda d’accions.

La investigació sobre el camp de golf la va instruir, fins que es va arxivar provisionalment provisional, el magistrat Jacobo Pin, una autèntica bèstia negra per a Carlos Fabra. La investigació de la Udef sobre el patrimoni de Fabra i el presumpte intent d’“emmascarament” dels seus béns ha portat la Fiscalia a sol·licitar al jutge la reobertura de les diligències, segons deixa caure Jacobo Pin en la interlocutòria. Un altre front que, inopinadament, se li reobri a l’expolític del PP.